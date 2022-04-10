شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحجب قناة البرلمان الروسى على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجبت جوجل قناة دوما تي في الروسية على موقع يوتيوب، وقالت الشركة إنها "أنهت" القناة التي تبث اجتماعات مجلس النواب الروسى ، لخرقها شروط خدمة المنصة، وفقا لتقرير engadged.

وقال متحدث باسم Google للمنفذ: "إذا وجدنا أن حسابًا ما ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا ، فإننا نتخذ الإجراء المناسب، وتراقب فرقنا الموقف عن كثب بحثًا عن أي تحديثات وتغييرات."

وأضافت الشركة أنها ملتزمة بالامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير. وسرعان ما أثار التعليق غضب المسؤولين الروس، حيث حذر متحدث باسم وزارة الخارجية في البلاد من أن موقع يوتيوب "وقع مذكرة خاصة به، وأدان منظم الاتصالات الروسى روسكوم نادزور هذه الخطوة وأمر شركة جوجل باستعادة وصول دوما تي في على YouTube على الفور. "

وقالت الوكالة ان "الشركة تتمسك بموقف واضح مناهض لروسيا في حرب المعلومات التي يشنها الغرب ضد بلدنا"، ويشير رد السلطات الروسية إلى أن موقع YouTube قد يصبح أحدث خدمة إنترنت غربية تواجه قيودًا داخل البلاد.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، انتقلت روسيا إلى منع الوصول إلى Twitter فى مارس، وقطعت بعد ذلك فيسبوك وانستجرام- لكن ليس WhatsApp نظرًا لشعبية تطبيق الدردشة بين المواطنين الروس.

ووجدت لاحقًا أن الخدمات المملوكة لشركة Meta مذنبة بارتكاب نشاط "متطرف" بعد أن قالت الشركة إنها ستفعل ذلك مؤقتا وهو السماح بدعوات العنف فى أوكرانيا وعدد قليل من البلدان الأخرى.