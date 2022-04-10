شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعيين إيلون ماسك فى مجلس إدارة تويتر قد يقيد نفوذه.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار وصول إيلون ماسك إلى مجلس إدارة تويتر آمالًا ومخاوف بشأن مستقبل المنصة، لكن تعيينه حد من قوته - في الوقت الحالي حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وافق ماسك على تقييد حصته في Twitter بنسبة 14.9٪ خلال فترة عمله في مجلس الإدارة ولمدة 90 يومًا بعد ذلك. ومن المقرر أن تنتهي فترته في عام 2024.

إن الحصة الحالية لرجل الأعمال مؤسس تسلا البالغة 9.2٪ تجعله أكبر مساهم في المنصة. إذا أراد دفعها إلى أكثر من 14.9٪ ، فسيتعين عليه التنازل عن مقعده.

ينطبق هذا القيد على ماسك إما بصفته المالك الوحيد أو كعضو في مجموعة - مما يمنع رفاقه المليارديرات من شراء جزء آخر.

في حين أن القطب سيكون له نفوذ كبير على الشركة، فإن الاتفاقية تقلل من مخاطر الاستحواذ العدائي أو تغيير مجلس الإدارة.

تم الكشف عن تعيين ماسك بعد أيام من شكوكه في حماية تويتر لحرية التعبير. ومع ذلك لا ينبغي أن يشعر أنصاره بخيبة أمل كبيرة إذا تم ضبط طموحاته.