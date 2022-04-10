شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق شاحنًا يمكنه شحن جهازى "أيفون" بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بشحن الهواتف الذكية بسرعة، فإن شركة أبل تتخلف عن المنافسة، ففي حين أن بعض الشركات الاخرى تقدم شواحن بقدرة 80 واط - أو أكثر - فإن محول الشحن من أبل لا يزال عند 20 واط، ومع ذلك، كشف تقرير صادر عن 9to5Mac أن شركة آبل قد تعمل على شاحن بقوة 35 واط.

ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أن يكون محول جداري مزدوج من النوع C ، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على شحن جهازي iPhone في وقت واحد.

ويشير التقرير، نقلاً عن مستند دعم تم نشره على موقع أبل على الويب ، إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها أبل إشارة حول العمل على شاحن مزدوج، لكن تم حذف مستند الدعم بسرعة بواسطة أبل ، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان الشاحن سيتم إطلاقه قريبًا أو ما إذا كانت أبل ستطلقه أم لا.

وقبل إزالة المستند، كشف عن بعض التفاصيل حول الشاحن، حيث أشار المستند إلى وظائف وميزات محول USB-C وكشف ، "استخدم مهايئ طاقة أبل 35W Dual USB-C Port وكابل USB-C (غير مضمن) لشحن جهازك. قم بتوصيل كبل USB-C بأي من المنفذين على محول الطاقة ، وقم بتمديد الشوكات الكهربائية (إذا لزم الأمر) ، ثم قم بتوصيل محول الطاقة بإحكام بمأخذ الطاقة، تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ الطاقة لفصله. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بجهازك. "

إذا - ومتى - أطلقت أبل شاحنًا مزدوجًا من النوع C بقوة 35 واط ، فسيكون ذلك بمثابة أسرع سعة شحن لجهاز أيفون، وحاليًا ، يدعم iPhone 13 Pro Max ما يصل إلى 27 واط من الشحن، وإذا تم تشغيل الشاحن ، فسيساعد المستخدمين على شحن أجهزة أيفون بسرعة ، أو شحن جهازي أيفون في وقت واحد ، أو حتى شحن ساعة أبل و iPhone في وقت واحد، ولم يرد ذكر للكابل في مستند الدعم ، مما يعني أنه سيتعين على المستخدمين شراء الكبل بشكل منفصل في حالة تشغيل الشاحن.

وكانت هناك تقارير في الماضي ذكرت أن شركة آبل قد تعمل على شواحن GaN (نيتريد الغاليوم) ، والتي تكون أسرع وأصغر في الحجم.