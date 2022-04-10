شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق إخفاء عدد الإعجاب على منشورات إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر
1. ابدأ تطبيق انستجرام وانتقل إلى صفحة حسابك من خلال الضغط على أيقونة الحساب في أسفل اليمين.
2. اضغط فوق قائمة الخطوط الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن ثم اضغط فوق "إعدادات".
3. في حقل البحث أعلى صفحة "الإعدادات"، اكتب "المشاركات" واضغط على "المشاركات" عندما تراها في نتائج البحث.
4. في قسم الإعجابات والمشاهدات، اسحب الزر إلى اليمين لتشغيل إخفاء الإعجابات وعرض الأعداد.
كيفية إخفاء الإعجابات على منشور انستجرام الخاص بك عند إنشائه
يمكنك إخفاء عدد الإعجابات عن المستخدمين الآخرين عندما يتصفحون مشاركاتك، وتحتاج إلى القيام بذلك لكل منشور جديد أثناء إنشائه.
1. ابدأ عملية إنشاء منشور بالطريقة المعتادة.
2. في صفحة المنشور الجديد مع الزر "مشاركة" في أعلى اليمين، اضغط فوق "إعدادات متقدمة" في أسفل الصفحة.
3. في قسم إبداءات الإعجاب والعرض، مرر الزر إلى اليمين لتشغيل إخفاء الإعجاب وعرض التهم في هذه المشاركة.
كيفية إخفاء الإعجابات على منشورات انستجرام الخاصة بك بأثر رجعي
يمكنك تعطيل عرض الإعجاب حتى بعد نشر المنشور.
1. افتح المنشور الذي تريد إخفاء الإعجابات له.
2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في أعلى اليمين.
3. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق إخفاء.