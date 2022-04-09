شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن استخدام أبل AirPods لتعقب القوات الروسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه تم الكشف عن استخدام Apple AirPods لمعرفة موقع القوات الروسية في أوكرانيا، حيث غرد مستشار زعيم المعارضة البيلاروسية فراناك فياتوركا على تويتر، أن شعب أوكرانيا في البلاد "يضعون أجهزتهم في أراضي منطقة هومييل ، بيلاروسيا ، حيث انسحب جزء من الجيش الروسي".

وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث النهب في أوكرانيا بعد الغزو الروسي ، وكانت AirPods من بين العناصر التي تم سرقتها، والآن ، نظرًا لأنها ضائعة تقنيًا أو في غير محلها ، فإن ميزة Find My من Apple في سماعات الأذن TWS تسمح للمالكين بتتبع موقعهم الجغرافي ، والذي ، في هذه الحالة ، تبين أنه منطقة Homiel في بيلاروسيا حيث يبدو أن القوات الروسية قد انسحبت من العاصمة الأوكرانية.

على جانب آخر، من المتوقع أن تطلق أبل الجيل الثاني من AirPods Pro في وقت لاحق من هذا العام، حيث ظهرت بالفعل العديد من التسريبات والشائعات حول سماعات الأذن TWS عبر الإنترنت مما يمنحنا لمحة عن التصميم وبعض ميزاته.

والآن، يشير تقرير جديد للمحلل Ming-Chi Kuo إلى أن سماعات الأذن القادمة قد تحتوي على برنامج ترميز الصوت بدون فقدان (ALAC)، وبصرف النظر عن ذلك، قد يأتي الجيل الثاني من AirPods Pro أيضًا مع علبة جديدة يمكنها إصدار صوت، لتسهيل العثور على المستخدمين.