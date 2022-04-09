شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق هذه القواعد قد تعرض حسابك للحظر على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختراق بعض القواعد الصارمة فى واتساب قد يعرض صاحبها إلى حظر حسابه على المنصة الشهيرة، ومن ضمنها عمليات الاحتيال إلا أن هناك بعض قواعد قد لا تدرك أنك تخترقها، وإليك كل ما تريد معرفته عن القواعد التى لا يجب عليك اختراقها على واتساب.

الإزعاج

يجرى الإبلاغ عنها كثيرًا فلا أحد يحب الإزعاج خاصة على واتساب

هل تعلم أنه إذا أبلغ الكثير من الأشخاص عنك ، فقد يؤدى ذلك إلى إزالتك من الوسطاء تمامًا.

يعد الاتصال بأشخاص لا تعرفهم طريقة أخرى يمكنك من خلالها حظر نفسك.

لذلك من الأفضل أن تحترم الآخرين ولا تقصفهم لأن ذلك سيجذب الانتباه.

لا يُسمح لك بانتحال شخصية شخص ما - حتى لو كنت تحاول معرفة الحقيقة بشأن شخص غير مخلص.

إذا تم اكتشاف قيامك بإنشاء حساب وهمى باستخدام صور شخص آخر فسيتم حظر رقمك.

تطبيقات الطرف الثالث

يريد WhatsApp فقط استخدام التطبيق الرسمي.

إذا كنت تستخدم طرفًا ثالثًا مثل WhatsApp Plus أو GBWhatsApp فإن حسابك يخاطر بالحظر.

الرسائل الآلية أو المجمعة

عادةً ما تكون الرسائل الآلية والمجمعة نوعًا ما من علامة التحذير التى تشير إلى أن شخصًا ما يحاول الاحتيال.

لذا حتى لو كنت تفعل هذا ببراءة فمن الأفضل ألا تفعل ذلك.

ذلك لأن WhatsApp يستخدم تقنية AI بالإضافة إلى تقارير من مستخدمين آخرين لاكتشاف وحظر الحسابات التى ترسل رسائل تلقائية غير مرغوب فيها.

عدم استخدام WhatsApp بشكل كافٍ

على الرغم من أنه ليس حظرًا صارمًا فقد يتم تعطيل حساب WhatsApp الخاص بك أو حذفه إذا كنت لا تستخدمه.