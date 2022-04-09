علامة فارقة.. فريق رواد خاص يصل الى محطة الفضاء الدولية

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:23 مساءً - وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية اليوم السبت.

وقد تم إرسال الفريق المكون من 4 رجال إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع.

ووصِفت هذه الرحلة، التي نظمتها شركتا سبيس إكس وأكسيوم سبيس بالشراكة مع وكالة “ناسا”، بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.

وهذه البعثة بقيادة رائد فضاء ناسا المتقاعد مايكل لوبيز أليغريا (63 عاماً) وهو نائب رئيس تطوير الأعمال في أكسيوم. وينضم إليه لاري كونور رائد الأعمال في مجال العقارات والتكنولوجيا وطيار الأكروبات القادم من أوهايو. وكونور في السبعينيات من عمره لكن الشركة لم تذكر عمره بدقة.

ويضم فريق الرحلة “أيه. إكس. 1” أيضاً الطيار الإسرائيلي السابق إيتان ستيبه (64 عاماً) ورجل الأعمال الكندي مارك باثي البالغ من العمر 52 عاماً، ويشغل كلاهما منصب الاختصاصي في البعثة.

وقال لوبيز أليغريا في مؤتمر صحافي في الآونة الأخيرة “لسنا سائحي فضاء”، مضيفاً أن فريق أكسيوم خضع لتدريب مكثف مع ناسا وسبيس إكس وسيجري بحثاً في الطب الحيوي.

أربعة رجال

ووصل الفريق إلى المحطة بعد رحلة استغرقت 21 ساعة بعد انطلاق الفريق المكون من أربعة رجال والذي اختارته شركة أكسيوم سبيس لبدء أولى رحلاتها في مجال الفضاء وعلوم المدار من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا”. وانطلقت الرحلة باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس والذي حمل مركبة الفضاء كرو دراغون.

والتحمت كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية في نحو الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت في الوقت الذي كانت فيه المركبتان الفضائيتان تحلقان على ارتفاع ما يقرب من 420 كيلومتراً فوق وسط المحيط الأطلسي حسبما أظهر بث حي لناسا.

وتأخر الالتحام بسبب عطل فني أوقف بث مصور يستخدم لمراقبة عملية الالتحام. وأجبر هذا العطل كرو دراغون على التوقف والثبات في مكانها على بعد 20 متراً من المحطة لمدة 45 دقيقة تقريباً في الوقت الذي قام فيه فريق المراقبة بحل المشكلة.

8 أيام في الفضاء

ويعتزم فريق أكسيوم متعدد الجنسيات قضاء ثمانية أيام في الفضاء. وسينضم الأربعة إلى رواد الفضاء السبعة الموجودين حالياً في المحطة الدولية وهم ثلاثة أميركيين وألماني من وكالة الفضاء الأوروبية وثلاثة من رواد الفضاء الروس.

ويحمل الفريق الجديد معه نحو 24 تجربة في مجال العلوم والعلوم الطبية الحيوية، ليتم إجراؤها على متن محطة الفضاء الدولية، تشمل أبحاثاً في صحة الدماغ والخلايا الجذعية للقلب والسرطان والشيخوخة بالإضافة إلى عرض تكنولوجي لإنتاج البصريات باستخدام التوتر السطحي للسوائل في الجاذبية الصغرى.

وتمثل هذه البعثة تعاونا بين أكسيوم وشركة سبيس إكس للصواريخ المملوكة لإيلون ماسك وناسا. ووصفت تلك الجهات الثلاثة هذه المهمة بأنها خطوة كبيرة في توسيع الأنشطة التجارية الفضائية التي يشير إليها المطلعون داخل صناعة الفضاء باسم اقتصاد المدار الأرضي المنخفض.

وعلى الرغم من استضافة محطة الفضاء الدولية زواراً مدنيين من وقت لآخر فإن مهمة “إيه. إكس. 1” تمثّل أول فريق من رواد الفضاء كله من القطاع الخاص يتم إرساله إلى المحطة.