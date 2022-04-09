شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يختبر نظامًا جديدًا يتيح للمستخدمين إلغاء "المنشن" من التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تويتر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من منشور تم ذكرهم فيه "المنشن"، والهرب من سلاسل الرسائل الطويلة وغير المرغوب فيها، فكانت "Unmention" ميزة مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين تم وضع علامة عليهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى مي" البريطانية، إن الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

كشف مصمم الخصوصية على تويتر، دومينيك كاموزي، لأول مرة عن مفهوم زر إلغاء الإشارة في يوليو من العام الماضي، قائلاً "في بعض الأحيان تريد التحدث، وأحيانًا تريد فقط ... ألا تفعل ذلك."

هذه فترة تغيير بالنسبة لتويتر، بما في ذلك إطلاق مجموعة من الميزات التي تهدف إلى تحسين الخصوصية والحماية للمستخدمين.

كما أنه لاستخدام الميزة الجديدة، عندما يتم نشرها على نطاق أوسع، حدد "ترك هذه المحادثة" ضمن خيارات تغريدة لإيقاف الإشعارات.

وتعد الميزة متاحة بالفعل لبعض المستخدمين، لكن تويتر يقول إنه لا يمكنه تحديد متى ستكون الميزة متاحة على نطاق واسع على الويب، أو سيتم إطلاقها على الهاتف المحمول.

لا تتم إزالة اسمك من التغريدة عند إزالة الإشارات، فقط إخطارات التحديثات من تلك المحادثة واسمك في تغريدات المتابعة، وما عليك سوى اختيار" إلغاء الإشارة إلى نفسك من هذه المحادثة "من قائمة" مزيد من المعلومات "وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي.