شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم بزيادة 100 مليار دولار عن جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أيلون ماسك تعزيز مكانته باعتباره أغنى رجل في العالم، حيث تستمر ثروته الصافية في الارتفاع فوق باقي أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، زادت ثروة إليون ماسك إلى 282 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 100 مليار دولار، عن مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي يبلغ صافي ثروته 183.6 مليار دولار.



ايلون ماسك

كان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس أكس أحد أكبر المستفيدين من جائحة فيروس كورونا، حيث بلغت ثروته الصافية 26.6 مليار دولار فقط في بداية عام 2020.

في عام 2020، نمت ثروة ماسك بأكثر من 110 مليار دولار، وهو الرقم القياسي لأي شخص في تاريخ فوربس لتتبع هذه الأرقام.

حصل ماسك على 90 مليار دولار أخرى في عام 2021، حيث أطاح ببيزوس من أعلى قائمة فوربس للأثرياء في بدء العام.



تقرير ديلى ميل

أصبح ماسك الآن أغنى بـ 115 مليار دولار من برنارد أرنو ، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH ، وهو ثالث أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 167.4 مليار دولار.

لقد تجاوز أيضًا أرقام مؤسسي مايكروسوفت بيل جيتس (134.2 مليار دولار) وستيف بالمر (97 مليار دولار).

في أبريل 2012، وقع ماسك تعهد العطاء والتزم بالتبرع بمعظم ثروته لمعالجة بعض المشاكل الأكثر إلحاحًا في المجتمع.

ومع ذلك، فبفضل ثروته الحالية، يمكنه نظريًا شراء جميع فرق الدوري الوطني الانجليزى لكرة القدم البالغ عددها 32 فريقًا - والتي تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 112 مليار دولار - ولا يزال لديه مساحة لشراء جميع فرق NBA الثلاثين بحوالي 61 مليار دولار ، وجميع فرق البيسبول الثلاثين في الدوري الرئيسي بقيمة 54 مليار دولار و جميع فرق دوري الهوكي الوطني الـ 32 بحوالي 26.7 مليار دولار .

يقول البنك الدولي إن ثروة المواطن الجنوب أفريقي الأصلي تقل بنحو 35 مليار دولار فقط عن الناتج المحلي الإجمالي لبلده، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 335 مليار دولار .

تتجاوز القيمة الصافية لشركة سبس أكس الرائدة في الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا، فنلندا. باكستان وشيلي والبرتغال.

أصبح ماسك أكبر مساهم في تويتر بعد شراء حصة 9.2 في المائة في شركة التواصل الاجتماعي