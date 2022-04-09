شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يعملون على شرائح لحم اصطناعية لرحلاتهم المستقبلية إلى القمر والمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) قريبًا تناول وجبة لذيذة من شرائح اللحم الطازجة، ولكن فقط إذا تمكنوا من إتقان تقنية استزراعها من خلايا لحوم البقر في الجاذبية الصغرى أولاً، هذه مجرد واحدة من التجارب العلمية التي يجريها ثلاثة رواد فضاء هواة ينطلقون إلى المرصد المداري في وقت لاحق اليوم فيما سيكون أول مهمة سياحة فضائية لناسا على الإطلاق.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ورد أن المستثمر الكندي مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار في سلاح الجو إيتان ستيبي دفعوا 55 مليون دولار لكل منهم مقابل الرحلة، وسيجرون بتجاربهم الخاصة بما يتعلق بتحدي الغذاء في الفضاء السحيق بعيدا عن مدار الأرض إلى القمر والمريخ وما وراء ذلك.

كما أنه خلال فترة إقامتهم التي تستغرق ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، سيحاول الثلاثي إنتاج لحم طري مثل اللحم الذي تشتريه من جزار، وذلك لأن جزءًا من الحمولة سيشمل خلايا الأبقار، والتي يتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لتنمو في الجاذبية الصغرى وتحويلها إلى أنسجة عضلية موجودة في شرائح اللحم.

سيبحث العلماء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) في إنتاج شرائح اللحم دون مساعدة الطباعة الحيوية، وبدلاً من ذلك مجرد تمييز خلايا لحم البقر كجزء من عملية طبيعية.

وفي شرح لكيفية عمل العملية، قال العلماء: "نبدأ بخلايا الأبقار ونزرعها في مفاعلات حيوية ثم نضاعف الكتلة الخلوية وننوعها، هذا يحولهم بعد ذلك إلى أنواع مختلفة من الخلايا الموجودة في شرائح اللحم، وهي خلايا عضلية في المقام الأول، وخلايا دهنية أو خلايا كولاجين مرنة للغاية، لذلك نأخذ الخلايا التي ننموها ونحولها إلى أنسجة تشبه شرائح اللحم التي نأكلها بانتظام، وهذا ما سنفعله في محطة الفضاء الدولية."