شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تناقش مراحل إنشاء محطة فضائية روسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ عملية وضع الوثائق والمستندات وإنتاج وحدات المحطة الفضائية الروسية بعد أن يتم الإقرار النهائي لمشروع المحطة التقني من قبل مجلس الرقابة على مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، جاء ذلك في بيان نشرته المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد عقدت الوكالة اجتماعا لمجلس الرقابة برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، واستمع المجلس إلى تقارير عن مستقبل استخدام المحطة الفضائية الدولية وإنشاء المحطة الفضائية الروسية واتخذ قرار بالمباشرة بإنتاج وحدات المحطة الجديدة بعد الإقرار النهائي لمشروعها التقني.

ويذكر أن المجلس العلمي التقني لـ"روس كوسموس"كان قد أوصى في الوقت السابق بإدراج الأعمال الخاصة بوضع المشروع التقني للمحطة المدارية الجديدة على البرنامج الفضائي الفيدرالي لغاية عام 2025.

فيما أعلن مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أنه من الصعب تحقيق مشروعي المحطة الفضائية الدولية والمحطة الفضائية الروسية في وقت واحد لنقص الأموال. بينما لم يستبعد أن يتم تحقيق المشروعين لفترة قصيرة ما.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي كان قد أعلن في أبريل عام 2021 أن المحطة الفضائية الدولية تواجه مرحلة الانحطاط، لذلك يجب التركيز على مشروع واحد وهو مشروع المحطة الفضائية الروسية الوطنية.