شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول أول طاقم مدنى إلى محطة الفضاء الدولية فى رحلة تستمر لأسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أول طاقم مدني بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، وهذه هي المهمة الافتتاحية المسماة Ax-1 – لشركة السفر السياحي إلى الفضاء "Axiom Space".

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدأ الطاقم المدنى مهمة علمية مدتها أسبوع، ويجرون أبحاثًا ولن يكونوا سائحين سلبيين في الفضاء.



التقطت الصورة بعد وصول الطاقم



احد افراد الطاقم



وصول الطاقم لمحطة الفضاء

حملت كبسولة سبيس إكس كرو دراجون رائد فضاء متقاعد من ناسا وثلاثة رجال أعمال دفع كل منهم 55 مليون دولار للمشاركة في الرحلة، ورست بمحطة الفضاء الدولية في حوالي الساعة 8.30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد 45 دقيقة تأخير بسبب خلل فني في المحطة.

قال مراقبو الرحلة في SpaceX بعد الالتحام:" أتمنى أن تكون قد استمتعت بنصف مدار إضافي في Dragon ".

قال القائد مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء وقائد محطة سابق في ناسا: "نحن سعداء لوجودنا هنا، حتى بعد تأخرنا قليلاً، ونتطلع إلى الفصل التالي".

وأصبح الرحلة، التي نُفِّذت بالشراكة مع شركة الرحلات الفضائية التجارية أكسيوم سبيس، أول مهمة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

أصبح الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو آخر من فعل ذلك عندما أقاموا لمدة 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية في نهاية العام الماضي.

وجاءت رحلتهم في نهاية عام غير مسبوق في مجال السياحة الفضائية، حيث أخذت شركة إيلون ماسك أول طاقم مدني على الإطلاق في رحلة مدتها ثلاثة أيام تدور حول الأرض.