شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تسلا تتعاون مع Block وBlockstream لتعدين البيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم، إن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة المدفوعات Block وشركة Blockstream Corp لتعدين البيتكوين سيتعاونون معا لتعدين البيتكوين باستخدام الطاقة الشمسية في تكساس، وأضاف باك أن تسلا تبني البنية التحتية للطاقة الشمسية وتوفر بطاريات Megapack الخاصة بها.

وقالت Blockstream and Block، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Square ، في يونيو إنهما يتعاونان لبناء منشأة تعدين بيتكوين مفتوحة المصدر تعمل بالطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، ويتم إنشاء Bitcoin عندما تتنافس أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة مع الأجهزة الأخرى لحل الألغاز الرياضية المعقدة ، وهي عملية كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تعتمد حاليًا غالبًا على الوقود الأحفوري.

ودفعت المخاوف البيئية المتعلقة بتعدين البيتكوين في مايو من العام الماضي تسلا إلى التوقف عن قبول البيتكوين لشراء السيارات، ولم ترد تسلا وبلوك على الفور على طلبات التعليق.