«تويتر» تضيف ميزات وخصائص جديدة للتسهيل على المستخدمين ..تعرف عليها

الشارقة - اميمة ياسر - تعمل شركة تويتر على اختبار ميزات وخصائص جديدة من شأنها جعل تجربة المستخدمين على التطبيق أكثر سهولة ومتعةً ومنها خاصية تعديل التغريدات وخاصية ”unmention“.ونقلا عن موقع العربية فان تويتر تختبر ميزة جديدة تسمى ”unmention“ تتيح للمستخدمين إزالة أنفسهم من تغريدات تم ذكرهم فيها، والهرب من سلاسل التغريدات الطويلة وغير المرغوب فيها.

كانت ميزة "Unmention" مطلوبة على نطاق واسع بين المستخدمين الذين يتم وضع إشارة لهم بانتظام في التغريدات، وهو أمر ألمحت الشبكة الاجتماعية إلى إطلاقه في الماضي، وفق ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وهذه الميزة تجريبية ومقتصرة على مستخدمي موقع تويتر في الوقت الحالي، ولكن يمكن تعميمها على منصات أخرى في المستقبل.

كان دومينيك كاموزي مصمم الخصوصية في تويتر، كشف لأول مرة، عن مفهوم زر إلغاء الإشارة في يوليو من العام الماضي، قائلاً: "في بعض الأحيان تريد التحدث، وأحيانًا لا تريد ذلك".وقال كاموزي: "أريد أن أجعل من الأسهل إزالة وسمك من تغريدة أو محادثة لا تريد المشاركة فيها"، مشيرا الى ان: "ما عليك سوى اختيار (إلغاء الإشارة إلى نفسك) من هذه المحادثة من قائمة (مزيد من المعلومات) وستتم إزالة الرابط إلى ملفك الشخصي". حسبما نشر موقع "بوابة الاهرام".

حتّى يتمكن الشخص من استخدام الميزة الجديدة، عندما يتم نشرها على نطاق أوسع، يجب تحديد خيار "ترك هذه المحادثة" أو "leave this conversation" ضمن خيارات التغريدة، لإيقاف الإشعارات. مضيفا أن الميزة متاحة بالفعل لبعض المستخدمين حالياً، لكن تويتر تقول إنه لا يمكنه تحديد متى ستكون متوفرة على نطاق واسع على الويب، أو متى سيتم إطلاقها على الهاتف المحمول.وأشارت الشركة إلى أنه لا تتم إزالة اسمك من التغريدة عند إزالة الإشارة إليك فيها، وإنما يتم وقف تنبيهات التحديثات في تلك التغريدة فقط.