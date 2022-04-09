شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكاديمية العلوم الروسية تدرس طرقًا لحماية الإنسان خلال قيامه برحلات فضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب مدير معهد الدراسات الطبية والبيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسي، أوليج كوتوف إن الأشعة الكونية ستشكل خطورة على الإنسان أثناء قيامه برحلات فضائية إلى كواكب أخرى، جاء ذلك في مؤتمر صحفي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تعد تلك المشاكل من أصعب المشاكل التي سيضطر العلماء إلى حلها قبل إرسال رواد الفضاء إلى المريخ.

وأشار العالم إلى أن كل إنسان له حساسية شخصية أمام الإشعاع وأضاف قائلا "إن كل إنسان قادر على مقاومة الإشعاع وراثيا، ومن المهم جدا كشف تلك القدرة وتطويرها لدى كل من يريد تحقيق رحلة فضائية بعيدة.

وهناك بحوث علمية تسمح بالتعرف على أشخاص لديهم قدرة خارقة على مقاومة الإشعاع تزيد عما هو عليه لدى الآخرين. وتعد تلك التكنولوجيا من الطرق الهامة لحماية رواد الفضاء من الأشعة الكونية.

وقال:"لا يشك أحد اليوم في قدرة الإنسان على وصول المريخ، فهل يستطيع البقاء هناك لمدة طويلة وتحدي آثار الإشعاع؟