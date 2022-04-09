شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور جيلاً جديدًا من الرادارات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مؤسسة "سالوت" الروسية على براءة اختراع لتطوير رادارات بحرية متنقلة جديدة تتمتع بمواصفات فريدة حسبنا نقل موقع RT.

وتبعا لوثيقة براءة الاختراع التى حصل موقع "تاس" الروسى على بعض تفاصيلها فإن "مؤسسة سالوت تسعى لتطوير رادارات ساحلية متنقلة جديدة تتمتع بخواص تجعل إشعاعاتها عصية على الاكتشاف، كما سيكون بإمكان هذه الرادارات اكتشاف وتعقب الأهداف البحرية والجوية بما فيها الأهداف المتحركة الصغيرة عالية السرعة".

وأشارت الوثيقة إلى "أن استخدام الرادارات الجديدة سيحسن مستوى أداء محطات الرصد العسكرى الساحلية الروسية، وسيزيد من قدراتها على اكتشاف الصواريخ الهجومية التى يصل مداها إلى 400 كلم".

وستتمتع الرادارات الجديدة وفقا لمطوريها بقدرات فريدة على تغيير آلية توجيه تردداتها فى الجو وتقنيات تجعل التشويش عليها صعب جدا من قبل منظومات الحرب الإلكترونية، كما ستحصل على هوائيات نشطة محمولة على عربات محمولة مجهزة بمحطات طاقة، ما يسهل تحريكها واستخدامها فى المناطق الساحلية المختلفة.