تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق روسيا قمرا صناعيا عسكريا

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إن ضباط مراقبة الفضاء الكوني باشروا بتحليل المعلومات ومعالجة إحداثيات القمر الصناعي وكل ما يخص بتحليقه في مدار الأرض وفقا لاحتياجات مركز استطلاع الأوضاع الفضائية التابع للقوات الجو – فضائية الروسية.

محمد يوسف

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