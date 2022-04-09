شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة قصص إنستجرام كـ"منشور".. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف إنستجرام ميزة القصص على نظامه الأساسي قبل بضع سنوات، حيث إن الميزة مشابهة تمامًا لقصص Snapchat وتسمح للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي لا تظهر إلا لمدة 24 ساعة.

وتظهر القصص في الجزء العلوي من الخلاصة ويمكن الوصول إليها بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء أبرز الأحداث لإبرازها في ملفهم الشخصي، لكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا مشاركة انستجرام Story الخاص بك كمنشور؟

ويوفر النظام الأساسي المملوك لـ فيس بوك خيارًا يتيح لك مشاركة انستجرام Story الخاص بك كمنشور بحيث يمكن رؤيته في ملفك الشخصي مع شرح وخيار للتعليق، ولمعرفة كيفية مشاركة قصة انستجرام الخاصة بك كمنشور ، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android أو iOS.

2. إذا قمت بمشاركة قصة انستجرام، فانقر عليها. إذا لم تكن قد شاركت قصة ، يمكنك تحميل واحدة عن طريق التمرير مباشرة من شاشتك الرئيسية.

3. بمجرد النقر على انستجرام Story، ستتمكن من رؤية العديد من الخيارات في أسفل الشاشة. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

4. من القائمة ، اضغط على مشاركة كخيار نشر.

5. يمكنك استخدام أداة التحرير التي يوفرها انستجرام وإضافة تعليق في القسم التالي.

6.بمجرد الانتهاء ، اضغط على زر المشاركة.

في الآونة الأخيرة ، أضاف انستجرام أيضًا ميزة إبداءات الإعجاب الخاصة الجديدة للقصص، وتتيح لك هذه الميزة الإعجاب بقصص انستجرام دون أن تنعكس في البريد الوارد، تظهر أيضًا إشعارات الإعجابات الخاصة في علامة تبويب الإشعارات.