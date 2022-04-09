شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن تأثير البودكاست على شخصية مستمعيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يستمعون إلى البودكاست هم في المتوسط أكثر انفتاحًا وفضولًا فكريًا وأقل عصبية من أولئك الذين لا يستمعون إليه، حيث طرح باحثو جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا أسئلة على أكثر من 300 مشارك حول عادات الاستماع إلى البودكاست وقارنوها بسماتهم الشخصية وأسباب الاستماع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "كما هو متوقع، وجدنا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر انفتاحًا على التجربة، وفضول المعرفة، والحاجة إلى الإدراك كانوا أكثر عرضة للاستماع إلى البودكاست".

يشير هذا إلى أن أولئك الذين يستمعون إلى البودكاست لديهم احتياجات إعلامية أقوى، وتتوافق هذه النتائج مع الأبحاث السابقة التي وجدت أن الانفتاح أو الفضول أو الحاجة إلى الإدراك كان مرتبطًا باستخدام تقنيات جديدة أخرى واستخدام المنصات عبر الإنترنت لأغراض إعلامية.

قال الباحثون إنه على عكس توقعاتهم، فإن أولئك الذين استمعوا إلى البودكاست لم يفعلوا ذلك لأسباب تتعلق باليقظة أو بسبب إدمان الهواتف الذكية، وأضافوا: "المشاركون الذين كانوا أكثر احتياجًا للانتماء كانوا أقل احتمالًا للاستماع إلى بودكاست".

وكان الهدف من دراستهم هو فحص الارتباطات بين جوانب الاستماع إلى البودكاست والنتائج النفسية، وطُلب من المشاركين من مجموعة من البلدان إكمال استبيان عبر الإنترنت لتقييم عوامل الشخصية، بما في ذلك الفضول والحاجة إلى الإدراك والحاجة إلى الانتماء والعمر والجنس، وكذلك جوانب الاستماع إلى البودكاست، مثل المقدار والنوع والإعداد والجهاز.

كما نظر في الأسباب المحتملة للاستماع إلى بودكاست، بما في ذلك الاستقلالية والكفاءة والعلاقة والمعنى والوعي وإدمان الهواتف الذكية.

قال الباحثون إن الانفتاح على التجربة والفضول القائم على الاهتمامات والحاجة إلى الإدراك يشير بشكل إيجابي للاستماع إلى البودكاست.

كما كان الرجال أيضًا أكثر ميلًا إلى الاستماع إلى البودكاست أكثر من النساء، وهو ما يتوافق مع الدراسات الأخرى التي وجدت أن هناك اختلافات مماثلة بين الجنسين في الاستماع إلى البودكاست.