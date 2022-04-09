شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف عن تأثير البودكاست على شخصية مستمعيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "كما هو متوقع، وجدنا أن الأشخاص الذين كانوا أكثر انفتاحًا على التجربة، وفضول المعرفة، والحاجة إلى الإدراك كانوا أكثر عرضة للاستماع إلى البودكاست".
قال الباحثون إنه على عكس توقعاتهم، فإن أولئك الذين استمعوا إلى البودكاست لم يفعلوا ذلك لأسباب تتعلق باليقظة أو بسبب إدمان الهواتف الذكية، وأضافوا: "المشاركون الذين كانوا أكثر احتياجًا للانتماء كانوا أقل احتمالًا للاستماع إلى بودكاست".
وكان الهدف من دراستهم هو فحص الارتباطات بين جوانب الاستماع إلى البودكاست والنتائج النفسية، وطُلب من المشاركين من مجموعة من البلدان إكمال استبيان عبر الإنترنت لتقييم عوامل الشخصية، بما في ذلك الفضول والحاجة إلى الإدراك والحاجة إلى الانتماء والعمر والجنس، وكذلك جوانب الاستماع إلى البودكاست، مثل المقدار والنوع والإعداد والجهاز.
كما نظر في الأسباب المحتملة للاستماع إلى بودكاست، بما في ذلك الاستقلالية والكفاءة والعلاقة والمعنى والوعي وإدمان الهواتف الذكية.
قال الباحثون إن الانفتاح على التجربة والفضول القائم على الاهتمامات والحاجة إلى الإدراك يشير بشكل إيجابي للاستماع إلى البودكاست.
كما كان الرجال أيضًا أكثر ميلًا إلى الاستماع إلى البودكاست أكثر من النساء، وهو ما يتوافق مع الدراسات الأخرى التي وجدت أن هناك اختلافات مماثلة بين الجنسين في الاستماع إلى البودكاست.