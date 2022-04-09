شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حظر مواقع الويب فى Safari على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك خيارات للحد من المواقع التي يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك الوصول إليها، خاصة في حال كنت تتركه لأطفالك وتخاف أن يشاهدوا محتوى غير مناسب، إذا كان لديك جهاز Mac، فهناك خيارات مضمنة، بما في ذلك حظر مواقع معينة، أو تقييد الوصول إلى المواقع المعتمدة، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider":

كيفية حظر المواقع على Safari

يمكنك حظر المواقع باستخدام Screen Time على أجهزة كمبيوتر Mac، إليك الطريقة:

1. اضغط فوق رمز أبل، الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وحدد تفضيلات النظام.

2. اختر Screen Time.

3. اضغط فوق المحتوى والخصوصية في الشريط الجانبي الأيسر.

4. اضغط فوق تشغيل، الموجود باتجاه الزاوية العلوية اليمنى من النافذة (إلا إذا قمت بتمكين الميزة بالفعل).

5. اختر Limit Adult Websites، ثم اضغط فوق Customize.

6. في قسم "مقيد"، اضغط فوق رمز علامة الجمع.

7. أضف عنوان URL المطلوب واضغط على موافق.

كيفية منع كل شيء وإضافة مواقع محددة إلى القائمة:

1. انتقل إلى Screen Time من خلال تفضيلات نظام Mac.

2. اختر المحتوى والخصوصية في الشريط الجانبي الأيسر.

3. اضغط فوق المواقع المسموح بها فقط ثم اضغط على تخصيص.

4. أضف مواقع الويب المسموح بها ثم اضغط على موافق.