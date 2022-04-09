شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Apple TV يحصل على إصلاح شامل من HBO Max.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت HBO Max الوفاء بوعودها بإصلاح تطبيقات التلفزيون الذكية المخيبة للآمال، وتقول كل من Variety و The Verge إن WarnerMedia تطرح تطبيق Apple TV محدثًا يعالج بعضًا من أكثر المشكلات التي ظلت قائمة، وفقا لتقرير engadged.

والتحديث جاء كالتالى : أولاً لقد تم بناؤه أخيرًا على نظام أساسي حديث يجب أن يكون أكثر موثوقية من إطار HBO Go / Now القديم نسبيًا، وسترى أيضًا صفحة رئيسية جديدة بها شعار "بطل" يمكنك التمرير إليه ، وخيار تخطي الائتمانات ، والمزيد من التحكم في قوائم مراقبة "أشيائي" وتسهيلات تسجيل الدخول.

ويجب أن يصل الإصدار الجديد إلى جهاز Apple TV الخاص بك إما هذا الأسبوع أو في اليوم التالى، ويمكنك بالفعل العثور على إطار العمل فى العديد من تطبيقات HBO Max الأخرى ، بما في ذلك Android و PlayStation ومشغلات Roku وأجهزة التلفزيون من LG و Samsung و Vizio، وتجديدات مماثلة قادمة لأجهزة Amazon Fire TV والويب.

وكان Apple TV لديه الكثير من العيوب نتيجة رغبة WarnerMedia في التعجيل بإطلاق HBO Max، وبدلاً من إنشاء تطبيقات التلفزيون الذكية من البداية ، أعادت الشركة الإعلامية تخصيص تطبيقات HBO Go و HBO Now لتقليص وقت التطوير.

رغم أن الشركة كانت تعلم أنها ستضطر إلى "إعادة النظام الأساسى" للتطبيق لتحديثه واستيعاب كل من التوسع الدولى بالإضافة إلى المزيد من المحتوى ، وفقًا لما ذكرته نائب الرئيس التنفيذي لشركة WarnerMedia ، سارة ليونز.

ربما لم يساعد هذا النهج المتسرع في النمو الأولي لـ HBO Max، وقدرت JustWatch أن الخدمة استحوذت على 7% فقط من حصة سوق البث العالمي في فبراير مقابل 17.6% لـ Disney +. على الرغم من أننا لن نعتمد على زيادة الطلب المرتبط بالتطبيقات الجديدة ، إلا أنها قد تساعد HBO في الحفاظ على المشتركين الذين سيصابون بالإحباط بما يكفي للمغادرة.