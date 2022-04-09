شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث تطبيقات iWork بهذه الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت التطبيقات الإنتاجية من أبل - Pages وKeynote وNumbers - على تحديثات بعد انقطاع دام ستة أشهر، حيث أن Pages هو تطبيق معالجة الكلمات بينما يتم استخدام Keynote و Numbers للعروض التقديمية والأوراق، وفيما يلي نعرض أبرز المميزات الجديدة في التطبيقات الإنتاجية الثلاثة من أبل:

ما الجديد في Pages؟ أضافت أبل وظيفة النشر مباشرة من Pages إلى أبل Books، ويمكن للمستخدمين نشر ملفات بأحجام تصل إلى 2 جيجابايت، علاوة على ذلك ، سيكون لدى المستخدمين المزيد من الخيارات في تعيين أحجام الخطوط بالإضافة إلى وضع أرقام الصفحات في المستند، وعلى iPhone ، سيحصل مستخدمو Pages - أو يرغبون في استخدامها - على إجراءات تشغيل جديدة مباشرةً من أيقونة التطبيق.

على سبيل المثال ، إذا ضغط المستخدمون لفترة طويلة على أيقونة تطبيق Pages ، فيمكنهم إنشاء مستند جديد مباشرةً من الشاشة الرئيسية. أضافت أبل عناصر تحكم VoiceOver إلى Pages بالإضافة إلى تعليقات القراءة وميزات تعقب التغييرات.





ما الجديد في Numbers؟Numbers هو تطبيق جداول بيانات من أبل وقد تم تحديثه بميزات جديدة أيضًا. يمكن للمستخدمين الآن ضبط حجم الخط حتى منزلتين عشريتين. أيضًا ، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات لخلايا الجدول بدون أي صيغة أو قيم أو فئات مخفية. تمامًا مثل Pages ، يحصل Numbers أيضًا على المزيد من عناصر التحكم في VoiceOver بالإضافة إلى القدرة على إنشاء الصيغ وتعبئة الخلايا باستخدام ميزة إمكانية الوصول.





ما الجديد في Keynote؟Keynote هو رد أبل على PowerPoint وقد حصل التطبيق أيضًا على ترقيات طفيفة. يمكن للمستخدمين الآن تكبير الشرائح إلى مستوى 400٪ كحد أقصى قريبًا. علاوة على ذلك ، سيحصل المستخدمون على القدرة على تغيير أحجام الخطوط بدقة أكبر.

تم تحديث جميع التطبيقات إلى الإصدار 12.0 وسيتم تحديثها تلقائيًا. إذا لم يكن لدى المستخدمين ميزة تحديثات التطبيقات التلقائية ، فيمكنهم التوجه إلى متجر التطبيقات والحصول على الإصدار الجديد من جميع التطبيقات الثلاثة.