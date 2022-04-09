شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط للطعن فى فوز اتحاد جزيرة ستاتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن أمازون ستعترض على ملف الانتخاب النقابى الأخير فى مستودعاتها فى جزيرة ستاتين ، بدعوى أن المنظمين ضغطوا على العمال للتصويت للتنظيم، وفقا لتقرير engadged.

وول ستريت جورنال، ذكرت أن الشركة كشفت عن نيتها استئناف انتخاب JFK8 في ملف قانوني صدر للجمهور أمس الخميس ، وصوت ما يقرب من 55% من العمال في مستودع JFK8 للانضمام إلى اتحاد عمال أمازون ، وهو أول انتصار من نوعه لعمال أمازون في الولايات المتحدة.

وأمام الشركة حتى 22 أبريل لجمع الأدلة وتقديم اعتراضاتها رسميًا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB).

وفي الوثيقة ، قدمت أمازون معاينة للاعتراضات التى تخطط للإثارة، وكتبت الشركة أنها تعتقد أن النقابة تهدد الموظفين ما لم يصوتوا للانضمام إلى نقابة.

وقد يعتقد البعض أن هذه خطوة ساخرة إلى حد ما من جانب أمازون ، معتبرين أن NLRB اتهم الشركة بتهديد الموظفين ما لم يفعلوا العكس، كما اتهمت أمازون النقابة "بالدعوة للانتخابات" أو التدخل أثناء انتظار الموظفين فى طابور للتصويت.

وقالت إن فترات الانتظار الطويلة بشكل غير عادي في أكشاك الاقتراع أدت إلى إقبال غير كافٍ من الناخبين، وتعتقد الشركة أيضًا أن المنظمين قاموا من منطقة الاقتراع بترهيب الناخبين ، حتى أنهم ذهبوا إلى حد تهديد الموظفين المهاجرين بفقدان حقوقهم إذا لم يصوتوا للانضمام إلى النقابات، ويعتقد إريك ميلنر ، المحامي الذي يمثل ALU ، أنه سيتم رفض اعتراضات أمازون

وفى غضون ذلك ، قدمت نقابة عمالية منفصلة تحاول تنظيم منشأة أمازون في ألاباما اعتراضاتها الخاصة فيما يتعلق بالنتائج المعلقة لإعادة الانتخابات الأخيرة.

ويتهم اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر متعددة الأقسام (RWDSU) أمازون بـ "محاولات لا حصر لها لتخويف العمال" في مصنع بسمر ، بما في ذلك فصل العمال الذين دعموا النقابة أو تعليق عملهم.

ونتائج تلك الانتخابات قريبة جدًا من أن يتم الإعلان عنها حاليًا وسيتم تحديدها في الأسابيع المقبلة من خلال جلسة استماع في NLRB لأكثر من عدة مئات من بطاقات الاقتراع المعترض عليها.

ويجب ألا يمر سلوك أمازون دون منازع ، ويجب أن يتمتع العمال في بيسمير ، وألاباما بحماية حقوقهم بموجب القانون.

وقال ستيوارت أبيلباوم ، رئيس RWDSU في بيان إننا نحث NLRB على مراجعة اعتراضاتنا بعناية وضمان عدم السماح لأي شركة بالتصرف فوق القانون.