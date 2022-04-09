شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف تعطيلها لمحاولات تسلل قام بها هاكرز روس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إنها أوقفت محاولات اختراق قام بها هاكرز روس بهدف اختراق أهداف أوكرانية وأوروبية وأمريكية.

وفي مدونة، قالت شركة التكنولوجيا إن مجموعة أطلق عليها اسم "سترونتيوم" كانت تستخدم سبعة نطاقات إنترنت كجزء من محاولة للتجسس على الهيئات الحكومية ومراكز الفكر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وكذلك المؤسسات الأوكرانية مثل وسائل الإعلام المنظمات.

ولم تحدد مايكروسوفت أي من الأهداف بالاسم، ويعد السترونتيوم هو لقب مايكروسوفت لمجموعة يطلق عليها آخرون اسم Fancy Bear أو APT28 - فرقة قرصنة مرتبطة بوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور برسالة تطلب تعقيبًا، وتعرضت أوكرانيا لمحاولات القرصنة منذ أن غزت القوات الروسية البلاد في فبراير.