شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet ستزيل المستخدمين تلقائيًا من المكالمات الفارغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصدر جوجل قريبًا تحديثًا جديدًا لمستخدمي Workspace حيث سيسمح لهم بتجنب مواقف معينة، حيث أدخلت التكنولوجيا العملاقة تحسينين جديدين على Google Meet.

أولاً ، سيحصل المستخدمون الآن على القدرة على إنهاء الاجتماعات عندما يكونون هم المستخدم الوحيد المتبقي مع موقع مركزي لإدارة المضيف، وقد يكون من المزعج أن يتواجد المستخدمون في مساحة رقمية فارغة لكونهم الشخص الوحيد المتبقي في غرفة Google Meet.

وستتم إضافة هذه الميزات القادمة إلى Workspace و G Suite Basic و Business جنبًا إلى جنب مع حسابات جوجل الشخصية بدءًا من 11 أبريل، ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 يومًا قبل أن تنعكس هذه التغييرات على جميع المستخدمين.

ويمنح التحديث الأول المستخدمين إشعارًا يسألهم عما إذا كانوا يريدون البقاء أو المغادرة عندما يكونون هم الشخص الوحيد المتبقي في الاجتماع لمدة خمس دقائق، وسيتم اخراج المستخدمين من الاجتماع إذا لم يستجيبوا بعد دقيقتين.

وأخذ التحسين الثاني عناصر تحكم المضيف والمضيف المشترك ونقل جميع الخيارات إلى مكان واحد ضمن قائمة "Host controls" ، والتي كانت مبعثرة في السابق. سيوفر ذلك للمضيفين والمشاركين في استضافة اجتماعات Google Meet تجربة أكثر سهولة.

وادعت Google أن هذا التحسين سيسهل على المستخدمين إدارة إعدادات الاجتماع، ولن يكون من الضروري للمستخدمين التصفح بين قوائم الإعدادات بعد الآن.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى جعل قيادة الاجتماعات وحضورها أكثر فاعلية لأنها ستزود المستخدمين بالقدرة على مشاركة الشاشات والانضمام إلى الاجتماعات أو مغادرتها في الوقت المناسب بسهولة.