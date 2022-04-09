شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيلم وثائقى من SpaceX حول مهمة تاريخية يصل إلى Netflix.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول Elon Musk في فيلم وثائقي جديد على Netflix الذى يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس شركته SpaceX ، "لكي أكون هناك بين النجوم ، أجد ذلك مثيرًا بشكل لا يصدق، وفقا لتقرير digitartlend.

فى حين أن منتقدي ماسك لن يروا شيئًا أفضل من رؤية ماسك متجهًا نحو مجرة ​​بعيدة بدلاً من البقاء هنا على الأرض ، فلا شك في أن رجل الأعمال الملياردير قد حقق إنجازات رائعة مع سبيس إكس.

والفيلم من إنتاج المخرجين الحائزين على جائزة الأوسكار إليزابيث تشاي فاسارهيلي وجيمى تحت اسم العودة إلى الفضاء والذي عرض لأول مرة على Netflix مساء أمس الخميس .

ويلامس العديد من الإنجازات التي حققتها SpaceX ، على الرغم من أنها تركز بشكل أساسي على كيفية مساعدة ماسك وفريقه من مهندسي الكراك في إعادة عمليات الإطلاق المأهولة إلى الأراضي الأمريكية في عام 2020 بعد انقطاع دام تسع سنوات بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء.

وكانت المهمة التاريخية ، التي شهدت إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 ، رواد فضاء ناسا دوغ هيرلي وبوب بهنكن إلى محطة الفضاء الدولية ، كما كانت بداية حقبة جديدة من الرحلات الفضائية التجارية التي تقدم فيها شركات رحلات الفضاء الخاصة خدماتها إلى وكالة ناسا.

وتتطلع سبيس إكس الآن إلى صنع التاريخ من خلال هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر باستخدام الجيل التالي من المركبة الفضائية كجزء من مهمة أرتميس 3 التابعة لناسا ، والمهمات المأهولة إلى المريخ موجودة أيضًا في البطاقات، مع وضع كل ذلك فى الاعتبار ، ويجب أن يكون الفيلم الوثائقى القادم لـ SpaceX شيئًا لتذوقه أيضًا.