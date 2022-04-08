شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحدد موعدًا جديدًا لأول اختبار على منصة الإطلاق لصاروخها القمرى الضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم ناسا بإجراء اختبار ثالث على منصة الإطلاق لصاروخها القمري من الجيل التالي في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا غدا السبت 9 أبريل، وفقا لتقرير digitartlend .

هذا على الرغم من ظهور مشكلة فنية أخرى تعمل ناسا الآن على حلها.

وتم إلغاء محاولتين سابقتين خلال الأسبوع الماضي لبدء ما يسمى بـ "البروفة المبللة" بسبب اكتشاف مشاكل فنية ، الأولى بسبب مشكلة فى المروحة مرتبطة بقاذفة الصواريخ المحمولة ، والثانية بسبب عالق الصمام على المعدات الأرضية فى الوسادة.

وأبلغت وكالة ناسا أمس الخميس عن اكتشاف مشكلة أخرى ، وهذه المرة تتعلق بضغط تطهير الهيليوم على محرك المرحلة العليا.

وبعد عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها ، تمكن المهندسون من إجراء تطهير عادي للهيليوم ، لكنهم مستمرون فى التحقيق فى سبب المشكلة.

وستبدأ بروفة الثوب المبتل لمدة يومين في مركز كينيدي للفضاء غدا السبت الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وسيشمل التمرين مهندسى وكالة ناسا لملء صاروخ نظام الإطلاق الفضائى القوي (SLS) بالوقود قبل إجراء عد تنازلي وهمي.

وإذا سار كل شيء كما هو مخطط ولم تظهر المزيد من المشكلات الفنية ، فستكون ناسا قادرة على التحضير للإطلاق الأول لصاروخ SLS ومركبة أوريون الفضائية ، ونأمل أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين.

وستقوم مهمة Artemis I غير المأهولة بإرسال Orion فى رحلة بالقرب من القمر فى اختبار شامل لأنظمة رحلات الفضاء الخاصة به.

وستطير Artemis II على نفس الطريق ولكن مع وجود طاقم على متنها ، فى حين أن مهمة Artemis III المرتقبة للغاية ، والتي من المقرر حاليًا ألا تتعدى عام 2024 ، ستضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

ويبدو أن ناسا بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة مع اختبار منصة الإطلاق الذي طال انتظاره لصاروخها من الجيل التالى، إلى جانب المشكلات الفنية في الأيام الأخيرة ، وكان لا بد أيضًا من إعادة جدولة موعد أول محاولة اختبار بعد أن ضربت أربع ضربات صاعقة أبراج البرق في لوحة الإطلاق.