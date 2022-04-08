شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستدمج قريبًا نتائج البحث عن النص والصور معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في اختبار ميزة جديدة للبحث المتعدد لعدد قليل من مستخدمي الإصدار التجريبي، ووفقًا للعملاق التكنولوجي، ستسمح لك ميزة البحث المتعدد الجديدة في العدسة بتجاوز مربع البحث وطرح أسئلة حول ما تراه.

وباستخدام الميزة الجديدة ، يمكنك طرح سؤال حول كائن أمامك أو تحسين البحث حسب اللون أو العلامة التجارية أو السمة المرئية، وبعد الحصول على الميزة الجديدة ، عندما تضغط على أيقونة كاميرا Lens في تطبيق جوجل وتبحث عن أي صورة في المعرض أو من الكاميرا ، ستتمكن من التمرير سريعًا والنقر فوق الزر "+ إضافة إلى البحث الخاص بك" أضف نصًا.

وبعد إضافة العنصر إلى البحث ، ستتمكن من تحسين البحث، فعلى سبيل المثال ، يمكنك اضافة لقطة شاشة فستان برتقالي أنيق وإضافة طلب البحث "أخضر" للعثور عليه بلون آخر أو التقاط صورة لمجموعة الطعام الخاصة بك وإضافة الاستعلام "طاولة قهوة" للعثور على طاولة مطابقة.

وكما أوضحت جوجل في منشور مدونة ، تستخدم الميزة أحدث تطورات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) ، مما يسهل فهم العالم من حولك بطرق أكثر طبيعية وبديهية.

و كشفت الشركة أيضًا أنها تستكشف أيضًا طرقًا يمكن من خلالها تحسين هذه الميزة بواسطة النموذج الموحد متعدد المهام (MUM).

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، أعلن عملاق التكنولوجيا عن MuM في جوجل I / O في مايو من العام الماضي، وتستخدم التقنية إطار عمل تحويل النص إلى نص T5 ويتم تدريبها عبر 75 لغة مختلفة مما يسمح لها بتطوير فهم أكثر شمولاً للمعلومات.

ونظرًا لأن MUM متعدد الوسائط ، فإنه يفهم المعلومات عبر النص والصور، وقد أعلنت الشركة عن خطط لإضافة ذكاء اصطناعي جديد لـ Lens and Search في أكتوبر من العام الماضي.