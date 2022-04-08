“النجمة البيضاء”.. كل ما تريد ان تعرفه عن “تويوتا راش 2022”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

“تويوتا راش 2022” هي “اس يو في” عائلية متوسطة الحجم تعرف بالاعتمادية والمقصورة العملية الرحبة ذات الثلاث صفوف من المقاعد، وتأتي السيارة بتصاميم رياضية عملية تقدم أداء يناسب الطرق المختلفة.

تصميم خارجي رياضي

تويوتا راش خارجيتأتي جميع طرازات تويوتا راش مزودة بمصابيح ضباب أمامية، بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED ومصابيح خلفية مع خطوط توجيه LED، بالإضافة إلى هوائي زعنفة القرش وجناح خلفي. يأتي الطراز 1.5 G مع شبك من الكروم المدخن وقضبان سقف ومجموعة أنيقة من العجلات مقاس 17 إنش. من ناحية أخرى، تأتي فئات E السفلية مع الكروم اللامع ومجموعة من السبائك مقاس 16 انش.

كما تأتي تويوتا راش بستة ألوان: أسود معدني، بوردو ميكا، برونزي ميكا ميتاليك، أحمر داكن ميكا معدني، فضي ميكا معدني أو اللون أبيض.

مقصورة داخلية متناسقة



إن مقصورة تويوتا راش مليئة بالبلاستيك الصلب ولكن المتين. تحصل الفئات العلوية على عجلة قيادة جلدية ومقبض ناقل حركة من الجلد ايضاً، بينما تحتوي الحواف السفلية على مادة البولي يوريثين بدلاً من ذلك. من الملحوظ داخل راش وجود لمسات بيضاء على لوحة القيادة وعلى الأبواب، وهي مزينة بغرز صناعية. مساحة مقصورة راش واسعة في المقصورة الأمامية وفي الصف الثاني. ومع ذلك، فإن الصف الثالث أفضل للأطفال وغير طويل القامة. هناك الكثير من مساحات التخزين داخل راش وتحتوي السيارة على إجمالي 13 حامل زجاجة وأكواب.

كما وتوجد نوافذ كهربائية، مكيف هواء أوتوماتيك بفتحات خلفيات للتبريد فقط وواقي شمس بمرآة وإضاءة، والفئة العليا تأتي بفرش من القماش الفاخر. وتشمل التجهيزات التكنولوجية نظام معلومات وترفيه بشاشة لمسية ودعم أبل كار بلاي ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت ومنافذ يو اس بي أمامية وخلفية وزر تشغيل المحرك ونظام الدخول الذكي.

المحركات واستهلاك الوقود

الجميع يعلم بأن تويوتا تقدم الكثير من السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود ولعل أبرز هذه المركبات هي تويوتا راش 2022 العائلية. تعتمد راش على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان، واستهلاك الوقود أكثر من ممتاز، بحيث يسمح كل ليتر من الوقود تحريك السيارة لـ 16.3 كلم. هذا وكانت تويوتا قد أعلنت أن متوسط استهلاك وقود راش في ظروف الاختبار هو 5.8 لتر/ 100 كلم على الطرقات السريعة و8.2 لتر/ 100 كلم خلال القيادة في المدينة.

تتمثل إحدى السمات الإيجابية لسيارة راش في مجموعة ميزات الأمان الخاصة بها. يوجد في المجموعة الكاملة سبع وسائد هوائية، ونظام ABS مع EBD، والتحكم في ثبات السيارة، والتحكم في الجر، ومقاعد الأطفال ISOFIX، ونظام قفل الأطفال للأبواب الخلفية، ونظام تذكير بحزام الأمان لجميع الركاب. لهذا السبب ، حصلت تويوتا راش على تصنيف أمان 5 نجوم من ASEAN NCAP.