شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة لمراقبة طقس الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "نيو سبيس" الروسية أنها تعمل على مشروع تطوير قمر صناعي جديد يتمتع بخصائص مميزة لمراقبة الطقس، وتبعا للمعلومات التي أوردتها الخدمة الصحفية للشركة، فإن قمر"أوكولوس" الجديد الذي يجري العمل على تطويره سيكون أول قمر من مجموعة جديدة من الأقمار الروسية التي ستخصص لمراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة في مناطق القطب الشمالي ومناطق طريق بحر الشمال.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، حول الموضوع قال المدير العام للشركة، أنطون أليكسييف: "لقد بدأنا أعمال الأبحاث العلمية الخاصة بمشروع القمر الجديد، ومررنا فكرة المشروع لعدد من المؤسسات الحكومية الروسية التي قد تستفيد مستقبلا من خدمات هذا القمر، قد يستغرق تطوير القمر 4 سنوات تقريبا.. العام المقبل يخطط الخبراء لوضع الوثائق الفنية المطلوبة التي ستسمح بصنع نموذج أولي له للبدء باختبارات النموذج، نخطط لأن يعمل هذا القمر في الفضاء ما بين 5 إلى 7 سنوات، ومن المفترض أن نبني 3 أقمار شبيهة به على أقل تقدير".

وأضاف "من حيث الخصائص الفنية لن يكون القمر الجديد أقل أهمية من نظائره الأجنبية المطورة في الولايات المتحدة واليابان وفنلدا والصين، وإطلاق المجموعة الجديدة من الأقمار التي سنطورها ستضمن لروسيا مراقبة حركة الملاحة البحرية ومراقبة المرافق التابعة لها ومرافق صناعة النفط والغاز".