شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. أبل توقف طرح تحديث iOS 15.4 لمستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل مؤخرًا في طرح الإصدار التجريبي الأول من iOS 15.4.1 لمستخدمي أيفون، وتوقفت الشركة عن توقيع iOS 15.4. هذا يعني أن مستخدمي أبل أيفون الذين لديهم تحديثات iOS جديدة لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار iOS 15.4.

لذلك، إذا كنت تستخدم iOS 15.4 بالفعل أو قمت بالترقية إلى iOS 15.4.1 ، فلا يمكنك الرجوع إلى إصدار أقدم ، حتى لو كنت ترغب في ذلك.

وقد تم إصدار iOS 15.4 الشهر الماضي مع العديد من الميزات البارزة التي عرضتها أبل عندما كشفت النقاب عن iOS 15 العام الماضي، لقد كان أحد "أكبر" تحديثات منتصف الموسم لمستخدمي أيفون ويوفر خيار فتح أيفون باستخدام FaceID أثناء ارتداء قناع.

ومع iOS 15.4، يحصل مستخدمو أيفون على أكثر من 37 رمزًا تعبيريًا جديدًا ، بما في ذلك الوجوه وإيماءات اليد والأشياء المنزلية، ويمكن للمستخدمين الآن اختيار نغمات بشرة منفصلة لكل يد في رموز تعبيرية المصافحة.

وبصرف النظر عن هذا، أضافت أبل أيضًا ميزات جديدة إلى SharePlay، وقبل iOS 15.4 ، كان على المرء بدء مكالمة FaceTime قبل أن تتمكن من بدء نشاط مشترك مع SharePlay في تطبيق مدعوم، ويمكنك الآن بدء SharePlay من FaceTime ويمكن بدء جلسات SharePlay مباشرة من التطبيقات المدعومة.

وتتوقف أبل بانتظام عن توقيع الرموز القديمة بعد إطلاق إصدار iOS جديد لأنه يسمح للشركة بالاحتفاظ بمزيد من الأجهزة على إصدارات غنية بالميزات كما أنها تحمي المستخدمين من المتسللين الذين يحاولون استخدام الروابط الضعيفة المكتشفة حديثًا.

وعلى الرغم من أن الشركة لا توصي بالرجوع إلى إصدار أقدم من نظام التشغيل iOS ، إلا أن مستخدمي أيفون الذين يقومون بكسر حماية أجهزتهم غالبًا ما يفضلون هذه العملية.

ويحاول المستخدمون الذين يواجهون مشكلات في البطارية وأي أخطاء أخرى عند قيامهم بتثبيت تحديث جديد لإصدار iOS تقليل نظام التشغيل الخاص بهم، وهذا الأسبوع ، بدأت أبل أيضًا في نشر الإصدارات التجريبية الأولى من iOS 15.5 و iPadOS 15.5.