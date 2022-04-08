خطوة مفاجئة من غوغل لتحفيز موظفيها للعودة إلى المكاتب!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 04:09 مساءً - تزامناً مع تداعيات جائحة كورونا التي غزت العالم نهاية عام 2019، توجهت الشركات الكبرى لآلية العمل عن بعد، بسبب إجراءات الإغلاق العام.

ولكن بعد انخفاض أعداد الإصابات نوعاً ما، إضافة لآليات التلقيح التي انتهجتها دول العالم والشركات الكبرى، عاد الحديث مجدداً عن إمكانية عودة الموظفين لمكاتبهم لمزاولة أعمالهم.

وقد كشف موقع ذي فيرج (The Verge)، عن استعداد شركة غوغل (Google) لإعادة موظفيها إلى المكتب هذا الأسبوع، معتمدة على آلية التحفيز، عبر عرض مكافأة إضافية، للموظفين تتضمن دراجات كهربائية مجانية (سكوتر) للمساعدة في تسهيل الانتقال.

ويتعاون عملاق التكنولوجيا مع صانع السكوتر الإلكتروني أوناغي (Unagi) لإطلاق برنامج جديد يسمى “رايد سكوت” (Ride Scoot)، حيث يمكن لمعظم العاملين في غوغل بالولايات المتحدة الحصول على تعويض عن التكلفة الكاملة للاشتراك الشهري في طراز “أوناغي ون” (Unagi One) الأنيق الذي يباع بسعر 990 دولارًا، وهو عبارة عن سكوتر خفيف الوزن ثنائي المحرك تبلغ سرعته القصوى 20 ميلا (32 كيلومترا) في الساعة، ومداه يصل إلى 15.5 ميلا (25 كيلومترا).

وقال ديفيد هايمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوناغي، إن الفكرة كانت مساعدة موظفي غوغل في الوصول إلى العمل أو حتى إلى أقرب محطة للحافلات، حيث تشتهر غوغل بتقديم خدمة حافلات مجانية لموظفيها في وادي السيليكون.

وأضاف هايمان “أنهم يعلمون أن هناك مخاوف بين الموظفين.. لقد اعتاد الناس حقًا على العمل من المنزل. وغوغل تحاول فقط القيام بكل ما في وسعها لتحسين تجربة العودة”.

وبعد عامين من تغير أنماط العمل بسبب الوباء، ومع تراجعه، يتضاعف عدد الشركات التي تعود إلى مكاتب العمل، مما يجعلها في صراع مع القوى العاملة التي اعتادت العمل في المنزل.

وأنفقت غوغل المليارات على توسيع مكاتبها خلال فترة الوباء، في إشارة إلى أنها متفائلة بشأن عودة الموظفين إلى العمل في نهاية المطاف، وقد أبدت استعدادها لإنفاق الأموال على الامتيازات لإغراء الموظفين بالعودة.

واعتمدت غوغل على السكوترات المجانية كحافز محتمل، ووجدت في أوناغي شريكا راغبا. وبالإضافة إلى جمع أكثر من 10 ملايين دولار من تمويل رأس المال الاستثماري العام الماضي، أطلقت الشركة -التي تتخذ من أوكلاند مقرا لها- اشتراكا كبديل للملكية.

فمقابل 49 دولارا في الشهر، يمكن للعملاء في مدن محددة الحصول على نموذج “أوناغي ون” الذي يتم تسليمه إلى باب منزلهم. هناك أيضًا رسوم اشتراك بقيمة 50 دولارًا، ولكن يتم تضمين الصيانة والتأمين من السرقة أو التلف في الرسوم الشهرية.

ومع ذلك، لن تقوم شركة أوناغي فقط بتوزيع سكوترات مجانية لكل موظف في غوغل، بل تخطط لإنشاء أكشاك في مكاتب غوغل المختلفة لتسجيل الموظفين للحصول على اشتراك شهري في السكوتر بسعر مخفض قدره 44.10 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 50 دولارًا والتي سيتم سداد إجماليها بالكامل بواسطة غوغل.

وستتم أيضًا إضافة اشتراكات السكوتر كخيار نقل إلى بوابة الموظفين الداخلية في غوغل، وستستضيف غوغل وأوناغي أيامًا توضيحية للموظفين لتجربة السكوتر في مواقع مكاتب مختلفة.

ويجب على الموظفين أيضا استخدام السكوتر لما لا يقل عن 9 عمليات نقل على الأقل شهريًا للحصول على تعويضات اشتراكهم الشهري كاملة.

وبالإضافة إلى المقرّ الرئيسي لشركة غوغل في ماونتن فيو، تشمل المواقع المؤهلة الأخرى سياتل، وكيركلاند، وإيرفين، وصنيفيل، وبلايا فيستا، وأوستن، ونيويورك.

وقال هايمان إن أوناغي أبرمت صفقات مع أرباب العمل الكبار الآخرين، بما في ذلك سيلزفورس (Salesforce)، لإضافة سكوترات كهربائية كميزة نقل محتملة للموظفين، إما كتعويض أو بسعر مخفض. وهي تعمل أيضًا مع عدد من الفنادق والمساكن.