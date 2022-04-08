شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على 5000 نوع جديد من الفيروسات مخبأة فى المحيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر على ما لا يقل عن 5000 نوع جديد من الفيروسات من المحيطات في جميع أنحاء العالم في اكتشاف رئيسي جديد، ما دفع الباحثين إلى اقتراح المزيد من الفئات لتصنيفها لالتقاط تنوعها بشكل صحيح.

وفقًا لموقع إندبندنت حصل على هذا الاكتشاف العلمى فريق دولى من الباحثين عملو على تحليل 35000 عينة مياه من جميع انحاء العالم لتحديد الفيروسات الجديدة التي تحتوي على المادة الوراثية RNA .



تقرير اندبينت

أوضح الباحثون أنه تمت دراسة "شريحة صغيرة فقط" من آلاف أنواع الفيروسات التي تضر بالبشر والنباتات والحيوانات.

ذكرت النتائج، التي نُشرت يوم الخميس في مجلة Science، أن أنواع الفيروسات المكتشفة حديثًا لا تمثل فقط شعب فيروسات الحمض النووي الريبي المعروف الخمسة - أو مستوى التصنيف - ولكنها أشارت أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى خمس شعب جديدة على الأقل لالتقاط تنوع النتائج.

قال باحثون إنه في حين أن المئات من أنواع فيروسات الحمض النووي الريبي الجديدة تتلاءم مع التقسيمات الحالية، يمكن الآن تجميع آلاف الأنواع الأخرى في خمس شعب جديدة مقترحة.

وهي تشمل Taraviricota و Pomiviricot Paraxenoviricotaوو Wamoviricotaو Arctiviricota

تمت الإشارة إلى أن المجموعة الأكثر وفرة من الأنواع التي تم تحديدها حديثًا تنتمي إلى شعبة Taraviricota المقترحة .

الاسم المقترح للشعبة هو إشارة إلى مصدر 35000 عينة من المياه التي مكنت من التحليل - اتحاد تارا للمحيطات، وهي دراسة عالمية تقيم تأثير تغير المناخ على محيطات العالم على متن المركب الشراعي تارا .

قال المؤلف الرئيسي للدراسة ماثيو سوليفان Matthew Sullivan من جامعة ولاية أوهايو في بيان: "هناك الكثير من التنوع الجديد هنا - وشعبة كاملة ، وهي Taraviricota ، تم العثور عليها في جميع أنحاء المحيطات ، مما يشير إلى أنها مهمة من الناحية البيئية".

وأضاف:"يمكن أن يساعد الكشف عن مزيد من المعلومات حول تنوع الفيروسات عبر النبات وفي محيطات العالم على فهم دور الميكروبات البحرية في التكيف مع تغير المناخ بشكل أفضل".