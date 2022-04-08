شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر تطبيقات مشتبه فى استحواذها على بيانات مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أمريكية أن شركة "جوجل" سحبت عشرات التطبيقات، التي يستخدمها ملايين المستخدمين، ‏بعدما اكتشفت أنها جمعت بياناتهم سرا.، وفقا ل البيان الاماراتيه.

واكتشف باحثون أن تطبيقات الطقس، وتطبيقات رادار الطرق السريعة، وأجهزة مسح الاستجابة السريعة (QR)، وتطبيقات الصلاة، وغيرها تحتوي على كود من الممكن أن يحصد الموقع الدقيق للمستخدم وبريده الإلكترونى وأرقام هاتفه، إلى جانب المزيد من البيانات، وفقا لتقرير من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن التطبيقات المسحوبة من متجر "جوجل بلاى" تم تصنيعها بواسطة شركة Measurement Systems، وهي شركة يُقال إنها مرتبطة بمقاول دفاع في فيرجينيا يقوم بالاستخبارات الإلكترونية وأكثر من ذلك لوكالات الأمن القومي الأمريكية.

وأفاد تقرير الصحيفة أن التطبيقات تم تنزيلها على 60 مليون جهاز ذكي يعمل بنظام تشغيل" أندرويد" على الأقل.

وتم اكتشاف الكود في التطبيقات من قبل الباحثين سيرج إيجلمان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجويل ريردون من جامعة كالجاري، اللذين كشفا النتائج التي توصلا إليها إلى المنظمين الفيدراليين وشركة "جوجل".

وقال إيجلمان في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يمكن "بدون شك وصفه بأنها برامج ضارة".

كما ورد أن شركة "Measurement Systems" طالبت مطوري هذه التطبيقات ببيانات من الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وآسيا بشكل رئيسي.

وتم تسجيل مجال شركة "Measurement Systems" بواسطة شركة تسمى "Volstrom Holdings"، والتي تتعامل مع الحكومة الأمريكية الفيدرالية من خلال شركة تابعة تسمى "Packet Forensics LLC"

ولفت تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أن شركة "Measurements Systems" نفت كل هذه المزاعم.

وقالت فى بيان للصحيفة الأمريكية أن "الادعاءات التي تعرضها بشأن أنشطة الشركة خاطئة، علاوة على ذلك، لسنا على علم بأى اتصالات بين شركتنا ومقاولى الدفاع الأمريكيين، ولا علم لنا بشركة تسمى "Vostrom"، كما أننا غير واضحين بشأن ماهية Packet Forensics أو كيفية ارتباطها بشركتنا".