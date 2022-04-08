تصريح مفاجئ.. ملياردير أمريكي يعلق على حصة “إيلون ماسك” الجديدة في تويتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أبريل 2022 01:23 مساءً - لا يزال خبر استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على حصة مرتفعة من أسهم شركة تويتر، محل نظر من كبار خبراء المال والمستثمرين.

بداية الأمر ظهرت عند استطلاع الرأي الذي طرحه ماسك على منصة تويتر، بعد بضع أيام من إعلانه الاستحواذ على 9.2% من أسهم الشركة، حول موافقة مستخدمي المنصة على إضافة خاصية تمكنهم من تعديل تغريداتهم بعد النشر، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين ملايين المستخدمين حول العالم.

من جهته صف الملياردير الأمريكي رون بارون، أحد أكبر المساهمين في تيسلا، حصة إيلون ماسك التي تبلغ 3 مليارات دولار تقريبًا في تويتر بأنها “عبثية” وأن المستثمرين يجب أن يكونوا أكثر حماسًا بشأن ما يتوقعه من مكاسب هائلة ستحققها تيسلا، على الرغم من أن سهمها كافح حتى الآن هذا العام.

رفض بارون، الذي يستثمر في تيسلا منذ 2014 وهو من كبار المعجبين بإيلون ماسك، استثمار الأخير في تويتر في مقابلة مع CNBC، الخميس، ووصفه بأنه “عبثي”.

وصف الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط Baron Capital، الذي يمتلك أكثر من 50 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، حصة ماسك في Twitter بأنها “استثمار ضئيل”، مضيفًا: “أنها مجرد: 3 مليارات دولار لرجل تبلغ ثروته 300 مليار دولار”.

قفز سهم تويتر بنسبة 27%، الإثنين، بعد أن كشف ماسك، أغنى شخص في العالم، عن حصة كبيرة جعلته أكبر مساهم في شركة التواصل الاجتماعي، بعد أسابيع من انتقاده للمنصة لعدم سماحها بمزيد من حرية التعبير.

على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن ماسك قد يهتم بشكل أكبر بتويتر، إلا أن بارون يعتقد أن الاستثمار بدلاً من ذلك “يساعده في التسويق”، وأنه “من المستحيل أن ينصرف اهتمامه” عن المشاريع في شركتيه، تيسلا وسبيس إكس.

تتمثل “الصورة الكبيرة”، وفقًا لبارون – الذي له مصلحة خاصة كأحد أكبر مساهمي تيسلا – في الاتجاه الصعودي الهائل الذي ينتظر صانع السيارات الكهربائية، قائلاً إنه سيحتفظ بالسهم لمدة 8 سنوات أخرى على الأقل ولا يزال يتوقع تحقيق ” 3 أو 4 أو 5 أضعاف أموالنا”.

بينما انخفض سهم تيسلا بنسبة 15% تقريبًا هذا العام، واعترى الإحباط بعض المستثمرين من عمليات تسليم السيارات التي جاءت أقل من المتوقع في الربع الأخير، إلا أن بارون لا يعبأ بذلك، متنبئًا أنه “في غضون أربع سنوات، ستنجز الشركة مليون سيارة في الربع”.

5 ملايين سيارة في الربع

قال بارون: “بالنسبة إلى تيسلا، هذه هي بداية ما يفعلونه”. ويتنبأ المستثمر الملياردير، المشهور بتفاؤله بشأن تيسلا، أنه في غضون عشر سنوات، ستقدم شركة تصنيع السيارات الكهربائية حوالي “5 ملايين سيارة في الربع”.

مقتنيات بارون

يتمثل أكبر مقتنيات بارون في صندوق بارون بارتنرز الرائد الذي تبلغ قيمته 8.7 مليار دولار في تيسلا (44% من المحفظة) وسبيس إكس (أكثر من 5%).

وتشمل المقتنيات الكبرى الأخرى شركة التجارة الإلكترونية شوبيفاي وشركة الوساطة Charles Schwab ومزود بيانات العقارات التجارية CoStar وشركة منتجع التزلج Vail Resorts.

تحذير من التضخم

كما حذر بارون من ارتفاع التضخم، وقال إنه يجب على المستثمرين شراء أسهم النمو من أجل الصمود في وجه العاصفة، مضيفًا “ما عليك القيام به هو حماية نفسك.. والاستثمار في شركات النمو هو الطريقة التي نفعل بها ذلك”.

وأوصى المستثمر الملياردير في حديثه لشبكة سي إن بي سي، بالبحث عن الشركات التي تنمو بمعدل يزيد عن 15% سنويًا، مع التأكيد على أنه يجب على المستثمرين “التفكير بشأن المدى الطويل”.