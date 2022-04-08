شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالم ميتافيرس سيقضى على وجود التلفزيون.. اعرف شكل مستقبل الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن البث التلفزيوني التقليدي سيموت مع جمهوره، قائلين إن الشباب يفضلون الأشكال التفاعلية للترفيه مثل عالم ميتافيرس، حيث أن هناك مجموعة من العوالم الافتراضية ومنصات الألعاب الآن وأشكال أخرى من الوسائط التفاعلية، بما في ذلك Minecraft و Roblox و Meta Platforms.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال فريدريك كافازا، الشريك المؤسس لشركة Sysk، وهي شركة فرنسية متخصصة في التحول الرقمي، إن الشباب قد تطوروا من مشاهدين سلبيين للتلفزيون، إلى لاعبين نشطين في الوسائط التفاعلية.

أوضح كافازا: "لقد ابتعدوا عن الشاشات إلى الهواتف الذكية" ، مضيفًا أن "القنوات التلفزيونية ستموت مع جماهيرها ما لم تتكيف الشبكات".

يميل كبار السن إلى أن يكونوا أكثر ارتباطًا ببث التلفزيون، حيث يغادر الأشخاص في منتصف العمر لخدمات البث مثل Netflix وDisney +.

لكن نسبة مشاهدة التلفزيون الشبكي بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا تراجعت إلى النصف في العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر مع استمرار تطور عالم ميتافيرس.

إذا أرادوا التنافس مع metaverse ومنصات الألعاب مثل Roblox و Fornite و Minecraft، فسيحتاج المذيعون إلى التكيف مع التطور.

يستخدم نصف جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 عامًا في الولايات المتحدة لعبة Roblox مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقًا لشركة الأبحاث الإعلامية Dubit ، حيث يفعلون كل شيء بدءًا من التسكع مع الأصدقاء أو ممارسة الألعاب بنشاط أو حتى مشاهدة الحفلات الموسيقية.

ويقول ماثيو وارنفورد، المؤسس المشارك لشركة Dubit ، وهي شركة تنتج ألعابًا لمنصات ميتافيرس، إن المذيعين يجب أن يختاروا ما إذا كانوا متمسكين بسوق متقلص لبرامج التلفزيون التقليدية، أو البدء في جلب شخصياتهم وعلاماتهم التجارية إلى منصات ميتافيرس.