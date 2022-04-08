شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية كتم صوتك أو صوت أى شخص آخر فى Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا ترغب دائمًا في أن يسمعك الناس، خاصةً إذا كنت على طريق سريع مرتفع، أو في غرفة مليئة بأشخاص آخرين، هذا هو السبب في أنه من السهل كتم صوتك في Clubhouse، وكذلك كتم صوت الأشخاص الذين يتحدثون في غرفة الدردشة الخاصة بك، ونرصد لك خطوات القيام القيام بالأمرين باستخدام تطبيق iPhone أو أندرويد وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية كتم صوتك في Clubhouse كيفية كتم صوتك في Clubhouse لا يتطلب كتم صوتك في Clubhouse سوى ضغطة واحدة، فعندما تكون "مكبر صوت" في غرفة Clubhouse، سيظهر رمز ميكروفون صغير في الركن الأيمن السفلي من شاشتك، وبينما يوجد خط أحمر من خلاله، يتم كتم صوتك، فإذا لم يكن به هذا الخط، فسيكون الميكروفون قيد التشغيل.

يمكنك لكتم الصوت أو إلغاء كتمه، أن تضغط على رمز الميكروفون هذا، وليس هناك حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إيقاف تشغيل الميكروفون أو فكه مرة أخرى.



كيفية كتم صوت شخص آخر في Clubhouse كيفية كتم صوت شخص آخر في Clubhouse إذا كنت مشرفًا في غرفة Clubhouse، سيكون لديك نجمة خضراء بجوار اسمك، ويمكنك التحكم في من سيتحدث، وهذا يشمل اختيار من يصبح المتحدث، وامتلاك القدرة على كتم صوت المتحدثين عند الطلب.

يمكنك لكتم صوت متحدث آخر في Clubhouse، الضغط فوق الرمز الخاص به، وستظهر معاينة لملفهم الشخصي، وسترى أيقونة ميكروفون بجوار اسمهم، اضغط عليه لكتم صوتهم على الفور.

سيتلقى الشخص الذي كتمت صوته رسالة سريعة على شاشته تشرح سبب إيقاف تشغيل ميكروفونه، لكن لاحظ أنه يمكنهم إعادة صوت أنفسهم متى أرادوا، فإذا كنت تريد كتم صوتهم بشكل دائم، ستحتاج إما إلى نقلهم إلى الجمهور أو طردهم.