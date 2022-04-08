شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية كتم صوتك أو صوت أى شخص آخر فى Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر
كيفية كتم صوتك في Clubhouse
لا يتطلب كتم صوتك في Clubhouse سوى ضغطة واحدة، فعندما تكون "مكبر صوت" في غرفة Clubhouse، سيظهر رمز ميكروفون صغير في الركن الأيمن السفلي من شاشتك، وبينما يوجد خط أحمر من خلاله، يتم كتم صوتك، فإذا لم يكن به هذا الخط، فسيكون الميكروفون قيد التشغيل.
يمكنك لكتم الصوت أو إلغاء كتمه، أن تضغط على رمز الميكروفون هذا، وليس هناك حد لعدد المرات التي يمكنك فيها إيقاف تشغيل الميكروفون أو فكه مرة أخرى.
كيفية كتم صوت شخص آخر في Clubhouse
إذا كنت مشرفًا في غرفة Clubhouse، سيكون لديك نجمة خضراء بجوار اسمك، ويمكنك التحكم في من سيتحدث، وهذا يشمل اختيار من يصبح المتحدث، وامتلاك القدرة على كتم صوت المتحدثين عند الطلب.
يمكنك لكتم صوت متحدث آخر في Clubhouse، الضغط فوق الرمز الخاص به، وستظهر معاينة لملفهم الشخصي، وسترى أيقونة ميكروفون بجوار اسمهم، اضغط عليه لكتم صوتهم على الفور.
سيتلقى الشخص الذي كتمت صوته رسالة سريعة على شاشته تشرح سبب إيقاف تشغيل ميكروفونه، لكن لاحظ أنه يمكنهم إعادة صوت أنفسهم متى أرادوا، فإذا كنت تريد كتم صوتهم بشكل دائم، ستحتاج إما إلى نقلهم إلى الجمهور أو طردهم.