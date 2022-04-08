شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تدرس إمكانية فصل القطاع الروسى عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعود روسيا إلى فكرة فصل القطاع الروسي عن المحطة الفضائية الدولية، وأعلن ذلك يوم 6 أبريل مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وحسب روجوزين هناك احتمالان: أولهما هو إنشاء محطة فضائية روسية وطنية في مدار الأرض تحلّق بزاوية الميل 97-98 درجة، ما يسمح بمسح مناطق الكرة الأرضية كلها والتحليق فوق منطقة القطب الشمالي خلال 90 دقيقة، لكن طاقم المحطة لن يستطيع البقاء فيها لمدة طويلة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن الاحتمال الثاني ينحصر في فصل وحدة "ناؤوكا" متعددة المهام ووحدة الالتحام "بريتشال" الروسيتيْن عن المحطة الفضائية الدولية وإنشاء محطة جديدة على أساسهما.

وتحلق في هذه الحال المحطة بزاوية الميل 51.6 درجة، لكن التحليق فوق روسيا لن يستغرق إلا 2,5% من الوقت الإجمالي، مع العلم أن المحطة ستكون قادرة على مسح مناطق أخرى للأرض تثير اهتماما بالغا.

يذكر أن دميتري روجوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستتخذ قرارا مستقلا بمواعيد استخدام المحطة الفضائية الدولية في حال عدم رفع العقوبات التي فرضها الغرب على مركز "بروجريس" للصواريخ الفضائية.