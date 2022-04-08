شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الواقع الافتراضى يمكنه علاج الأشخاص المصابين بالذهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن الواقع الافتراضي يمكنه أن يساعد الأشخاص المصابين بالذهان الذين يخشون مغادرة منازلهم، حيث طور باحثون بريطانيون تجربة واقع افتراضي تسمى gameChange تأخذ المرضى في زيارات افتراضية في بيئات يومية، بتوجيه من مدرب افتراضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسمح لهم الواقع الافتراضى بالمشاركة فعليًا في السيناريوهات اليومية مثل شراء القهوة أو الانتظار في محطة للحافلات أو زيارة الطبيب.

وتستهدف gameChange القلق الشديد الذي يمنع العديد من المصابين بالذهان من المشاركة في الأنشطة اليومية في العالم الحقيقي.

وأثبتت هذه التقنية في التجارب أنها مفيدة حتى للمرضى الذين عانوا من أكثر المشاكل النفسية صعوبة بسبب الذهان، ويمكن تقديمه قريبًا كشكل من أشكال العلاج في NHS ، ليحل محل الحاجة إلى معالج حقيقي.

كما تم تطوير gameChange بواسطة فريق متعدد الشركاء بقيادة باحثين في جامعة أكسفورد و Oxford Health NHS Foundation Trust، وتم نشر نتائج تجربة إكلينيكية على مستوى المملكة المتحدة باستخدام gameChange، بتمويل من المعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR)، في دراسة جديدة.

قال كبير الباحثين البروفيسور دانيال فريمان في قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد: "لقد نشأ العلاج النفسي بالواقع الافتراضي مع GameChange".

كما أنه على مدار الـ 25 عامًا الماضية، تم استخدام الواقع الافتراضي في عدد صغير من عيادات الرعاية الصحية العقلية المتخصصة، فإنه دعم العلاج الشخصي الذي يقدمه الطبيب.