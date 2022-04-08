شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تسجيل أو تنزيل تسجيل صوتى فى Twitter Space؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Twitter Spaces عبارة عن محادثات صوتية فقط، فهى تشبه إلى حد كبير منصة الوسائط الاجتماعية التي تركز على الصوت "Clubhouse "، ولديك خيار التسجيل إذا كنت تريد الحفاظ على النشاط وكذلك تحميل تسجيل صوتى، وإليك كيفية تسجيل Space وتنزيل الملف الصوتي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو مشاركته مع الآخرين، والفرق بين الخطوات المتبعة في كلا الحالتان وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تسجيل ومشاركة تسجيل صوتي في Twitter Space كيفية تسجيل ومشاركة تسجيل صوتي في Twitter Space 1. في تطبيق Twitter لنظام iOS أو Android، ابدأ Twitter Space بالطريقة المعتادة، واضغط مع الاستمرار على علامة الزائد ثم اضغط على أيقونة Space.

2. قم بتسمية Space الخاص بك وأضف موضوعات إذا رغبت في ذلك، ثم قم بتشغيل Record Space عن طريق تمرير الزر إلى اليمين، وإذا لزم الأمر، اقرأ التفاصيل حول تسجيل Space واضغط فوق حسنًا.

3. عندما تكون جاهزًا، اضغط فوق ابدأ الآن واستضيف مساحتك.

4. في نهاية المساحة الخاصة بك، اضغط فوق "إنهاء" في الجزء العلوي الأيمن من نافذة "الفضاء"، ثم اضغط فوق "نعم"، "إنهاء" للتأكيد.

5. في نافذة التسجيل المنبثقة، لديك خيار تحرير وقت بدء التسجيل، اضغط على قائمة النقاط الثلاث واختر تحرير وقت البدء، ثم قم بتشغيل التسجيل ووضع شريط السحب في أسفل النافذة إلى حيث تريد بدء التسجيل، وعندما تكون راضيًا عن وقت البدء، واضغط فوق تعيين وقت البدء أعلى شريط التمرير.

6. اضغط على "مشاركة" ثم اختر كيفية إرسال رابط للتسجيل للآخرين، ويمكنك إرسال رسالة مباشرة أو تغرد رابطًا أو إرسالها بطرق أخرى مثل الرسائل النصية.



كيفية تنزيل تسجيل صوتى فى Twitter Space كيفية تنزيل تسجيل صوتى فى Twitter Space إذا كنت ترغب في تنزيل الصوت الخاص بك بدلاً من مجرد الحصول على رابط للصوت، فيمكنك القيام بذلك عن طريق طلب أرشيف لبيانات Twitter الخاصة بك باستخدام إما تطبيق الهاتف المحمول أو موقع Twitter في متصفح.

1. اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى على الهاتف المحمول، أو اضغط فوق الخيار المزيد الموجود على الجانب الأيسر من موقع ويب سطح المكتب، ثم اختر الإعدادات والخصوصية.

2. اضغط على حسابك ثم اضغط على تنزيل أرشيف بياناتك.

3. إذا قمت بذلك من مستعرض ويب، فستتلقى تأكيدًا باستلام الطلب وقد يستغرق استلام البيانات ما يصل إلى 24 ساعة، وفي تطبيق الهاتف المحمول، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى متصفح الهاتف المحمول على هاتفك لإكمال الطلب.

4. ستتلقى إشعارًا على Twitter مع رابط لتنزيل البيانات المؤرشفة خلال يوم، قم بتنزيل ملف ZIP على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وابحث عن الملف الصوتي في مجلد Data / Spaces_media.