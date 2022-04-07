شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ماريو جولف" ينضم لـ Switch Online الخاصة بـ "نينتيندو" 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك لعب "ماريو جولف" على سويتش بفضل Super Rush ، حيث ستتمكن من لعب اللعبة الأصلية التي بدأت فى هذه السلسلة. تمنح نينتيندو لمشتركي Switch Online دفعًا إضافيًا مقابل وصول فئة حزمة التوسعة إلى أول لعبة Mario Golf التي تم نشرها في عام 1999.

تتيح لك لعبة Nintendo 64 الاختيار من بين الشخصيات التي تشمل ماريو وأصدقائه وحلفائه بالإضافة إلى أعدائه، ولعب الجولف في دورات بطابع ماريو.

يحتوي على العديد من أوضاع اللعب، مثل Tournament و Speed ​​Golf و Mini Golf ، على الرغم من أنه تم تطويره ليكون سهل اللعب حتى للأطفال حسبما نقل موقع Engadget.

بينما أطلق عملاق الألعاب الخدمة بعدد محدود من الألعاب وهي تشمل لعبة Paper Mario الأصلية و Banjo-Kazooie و The Legend of Zelda: Majora's Mask.

قامت نينتيندو أيضًا بطرح بعض تحديثات التحسين التي تعمل على إصلاح العديد من مشكلات المحاكاة التي تعاني منها الخدمة منذ بدايتها ، مثل تأخر الإدخال السيئ، ستتوفر لعبة Mario Golf الأصلية في 15 أبريل.