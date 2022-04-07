شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن استعدادها للحد من التطبيقات القديمة على متجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، استعدادها للحد من التطبيقات القديمة على متجر بلاى، اعتبارًا من نوفمبر المقبل، حيث يجب أن تهدف جميع التطبيقات الموجودة في المتجر إلى استهداف مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عامين من أحدث إصدار رئيسي لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت جوجل إنها ستضع قيودًا على المستخدمين الذين يمكنهم اكتشافها أو تثبيتها حسبما نقل موقع The verege.

وتهدف التغييرات إلى التأكد من أن البرامج المتاحة من متجر Play تستخدم أحدث ميزات الخصوصية والأمان في أندرويد، وقال كريش فيتالديفارا، مدير إدارة منتجات جوجل في منشور مدونة. "سيؤدي توسيع متطلبات واجهة برمجة التطبيقات على المستوى المستهدف إلى حماية المستخدمين من تثبيت التطبيقات الأقدم التي قد لا تتوفر لها وسائل الحماية هذه."

هناك نوعان من المحاذير الهامة التي يجب ملاحظتها:

أولاً، لن يتم تطبيق القيود إلا عندما يعمل الجهاز بإصدار أحدث من أندرويد من مستوى واجهة برمجة التطبيقات للتطبيق.

لذلك سيظل أي شخص لا يزال يستخدم إصدارًا أقدم من نظام التشغيل أندرويد قادرًا على تنزيل التطبيقات المصممة مع وضع الإصدار (القديم) من أندرويد في الاعتبار.

ثانيًا، تقول جوجل إن المستخدمين سيكونون قادرين على إعادة تنزيل وتثبيت أي تطبيقات سبق لهم تنزيلها من متجر Play.

ويمكن للمطورين التقدم بطلب للحصول على تمديد لمدة ستة أشهر إذا لم تكن برامجهم جاهزة في الوقت المناسب للموعد النهائي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

لدى جوجل بالفعل سياسة مماثلة مطبقة للتطبيقات الجديدة والمحدثة التي يتم إرسالها إلى متجر Play للمراجعة.

ويحتاج التطبيق حاليًا إلى استهداف مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عام واحد من آخر إصدار رئيسي لنظام التشغيل Android ليتم نشره.

ما تفعله هذه السياسة الجديدة هو توسيع التغطية لتشمل التطبيقات الحالية أو التي من المحتمل أن تكون مهجورة على متجر Play، بدلاً من التطبيقات التي لا تزال تتلقى التحديثات فقط.

في الماضي استمرت بعض الأسماء الكبيرة المفاجئة في استهداف واجهات برمجة تطبيقات أندرويد القديمة في محاولة واضحة لتجنب سياسات الخصوصية والأمان الأحدث والأكثر تقييدًا.

في عام 2017 أفاد Ars Technica أن تطبيق فيسبوك كان يستهدف واجهة برمجة تطبيقات كان عمرها عامين في ذلك الوقت، بينما كان سناب سات يستهدف واجهة برمجة تطبيقات كان عمرها ما يقرب من ثلاث سنوات.