شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا لا تزال تستكشف المنتجات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تخلت Meta عن عملتها الرقمية Diem ، لكن الشركة لا تزال تستكشف المنتجات المالية ، وفقًا لتقرير جديد لـ Financial Times.

وبحسب ما ورد، فإن الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام لديها القليل من التجارب ، بما في ذلك موظفو العملات الافتراضية الذين أطلقوا على ما يبدو اسم "Zuck Bucks".

ومن غير المحتمل أن تكون Zuck Bucks ، التي سميت على ما يبدو على اسم مؤسس "ميتا"، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عملة مشفرة.

وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز: " تميل Meta نحو تقديم الرموز المميزة داخل التطبيق والتي يمكن أن تتحكم فيها الشركة مركزيًا، على غرار تلك المستخدمة في تطبيقات الألعاب مثل عملة Robux في لعبة الأطفال الشهيرة Roblox".

وقامت Roblox ببناء شركة ضخمة لبيع Robux ، ويمكن أن تحاول ميتا محاكاة بعض هذا النجاح على منصاتها الخاصة.

لم تنأى "ميتا" بنفسها تمامًا عن منتجات بلوكتشين، حيث تبحث الشركة أيضًا في نشر ومشاركة NFTs على فيسبوك. تقول فاينانشيال تايمز إن الشركة تخطط لإطلاق برنامج تجريبي للقيام بذلك في منتصف شهر مايو، وفقًا لمذكرة، وبعد فترة وجيزة، ستختبر Meta السماح "بعضوية مجموعات فيسبوك على أساس ملكية NFT وأخرى لصك" NFTs.

وذكرت FT سابقًا عن بعض خطط Meta's NFT لـ Facebook وإنستجرام في يناير، وأعلن زوكربيرج في مارس أن NFTs ستصل إلى إنستجرام.

بالإضافة إلى ذلك تستكشف ميتا "الرموز الاجتماعية" أو "الرموز المميزة للسمعة"، والتي "يمكن إصدارها كمكافآت لمساهمات ذات مغزى في مجموعات فيسبوك، على سبيل المثال"، وفقًا لتقارير فاينانشيال تايمز، كما يبدو أن الشركة تبحث في الخدمات المالية التقليدية مثل قروض الأعمال الصغيرة.

وقالت المتحدثة باسم ميتا لورين ديكسون في بيان: "ليس لدينا تحديثات لمشاركتها"، "نحن ننظر باستمرار في ابتكارات المنتجات الجديدة للأفراد والشركات والمبدعين.

وكشركة نحن نركز على البناء من أجل metaverse وهذا يشمل ما قد تبدو عليه المدفوعات والخدمات المالية " حسبما نقل موقع The verege.