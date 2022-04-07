إرجاع ألعاب Playstation واستعادة على أموالك مجددًا

تمتلك منصات Playstation متجرًا خاصًا بها، ويتيح لك هذا المتجر شراء الألعاب مباشرةً من الشركة مع جميع الإضافات والأمور الأخرى المتعلقة بها، ولا تسمح لك منصات Playstation أو منصات الألعاب المنزلية بشكل عام بالتعامل مع الشركات الخارجية بعيدًا عنها، لذلك فهي تعتبر الوسيط والطريقة الوحيدة التي تستطيع الحصول على الألعاب المختلفة عبرها.

ويتم بيع الألعاب في متجر Playstation بشكل رسمي من الشركات المطورة لها بالتعاون مع شركة سوني، ويمتلك المتجر مجموعة من الخواص والميزات المتشابهة مع الكثير من المتاجر العالمية والمعتادة الموجودة على الحواسيب الشخصية، حيث تستطيع إعادة الألعاب إلى المتجر والحصول على أموالك مجددًا بعد شراء اللعبة، ولكن عند توافر مجموعة من الشروط البسيطة فقط.

وتشمل سياسة سوني لإرجاع الألعاب جميع الأمور التي يتم بيعها عبر متجر المنصة، ويعني ذلك الألعاب والمحتويات الإضافية ومحتويات التوسعات المختلفة بالإضافة إلى الاشتراكات المختلفة في خدمات سوني وحتى الأفلام الموجودة على المنصة، وتسمح لك المنصة بإعادة الأموال حتى 14 يومًا من شراء المنتج.

ولكن على الرغم من كون المنتجات التي يتم بيعها في المتجر رقمية ولا تتأثر بأي شكل من الاستخدام، إلا أن سوني ترفض إعادة الأموال وإرجاع الألعاب إذا ما تم تحميل اللعبة وتثبيتها على المنصة، وذلك حتى إن لم تنقضي فترة 14 يومًا من شراء اللعبة أو طلبها.

خطوات إرجاع ألعاب Playstation من أجل الحصول على أموالك مجددًا

يمكنك إعادة أموالك وإرجاع اللعبة للشركة لأي سبب كان، وذلك عبر الدردشة مع مسؤول خدمة العملاء من شركة سوني، ويمكنك القيام بذلك بسهولة عبر التوجه إلى الصفحة التالية مباشرةً، وهي صفحة أسستها الشركة من أجل استقبال طلبات الارجاع الخاصة بالألعاب المختلفة والمنتجات الرقمية المختلفة الخاصة بها.

وتستطيع القيام بذلك عبر التوجه إلى هذه الصفحة، ومن ثم الضغط على الزر الأزرق للدخول في دردشة مع مسؤول خدمة العملاء الذي يساعدك على أستعادة أموالك مجددًا من الشركة، ثم تبدأ في الحديث مع بوت خاص بالدردشة من أجل الإجابة على بعض الأسئلة حول تجربتك وسبب إعادة اللعبة، وإذا كانت إجابتك مقنعة، فإن البوت ينقلك تلقائيًا للحديث مع أحد مسؤولي خدمة العملاء البشريين لدى الشركة، ويقوم هذا المسؤول بدوره بسؤالك عن بعض النقاط قبل أن يقرر إعادة اللعبة أم لا.

ويتم إعادة الأموال إلى محفظة Playstation الخاصة بك أو إعادتها مباشرةً إلى حسابك البنكي، ولكن قد لا يعمل هذا الأمر مع عمليات الشراء داخل مصر، حيث لا تدعمها المنصة رسميًا.

ولكن يجب أن ألا تكون حملت اللعبة أو الملف، ويعني ذلك أنك لن تحصل على أموالك مجددًا في حالة كنت حملت اللعبة حتى وإن لم تقم بتشغيلها ولا مرة.

إيقاف التحميل التلقائي في Playstation

تمتلك أجهزة Playstation نظامًا يسمح لها بتحميل الملفات تلقائيًا دون أي تدخل منك، ويمنعك هذا النظام من استعادة أموالك من الشركة أو حتى طلب ارجاع الألعاب، حيث أنك تخترق الشرط الوحيد الذي تضعه الشركة.

لذلك يجب عليك أن تغلق خاصية التحميل التلقائي في أجهزة Playstation الخاصة بك سواءً كانت بلايستيشن 5 أو 4.

ويمكنك القيام بذلك في أجهزة Playstation 5 عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات وبعد ذلك اختيار Saved data and game/ app setting، ومن ثم إلغاء زر التفعيل أمام اختيارات التحميل التلقائي وتثبيت الألعاب تلقائيًا.

وتختلف أجهزة Playstation 4 قليلًا، حيث تحتاج إلى التوجه لقائمة الإعدادات أيضًا ومن ثم اختيار التحميلات التلقائية وإغلاقها عن جميع الاختيارات باستثناء تحميل تحديثات النظام تلقائيًا.