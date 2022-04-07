شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف HUAWEI nova 9 SE.. اختيار الشهر لأفضل هاتف بتقنية الشحن فائق السرعة وكاميرا سينمائية بدقة 108 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة إلى الجمع بين ميزات الهواتف الرائدة وبين القيمة الممتازة، حيث تأتي بالعديد من المزايا إلى جانب سعرها التنافسي، وهو ما قامت شركة هواوي لأعمال المستهلك بإثباته مع إطلاق هاتفها الجديد HUAWEI nova 9 SE والذي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشاحن فائق السرعة بقدرة 66 واط وواجهة المستخدم الجديدة EMUI 12 وبتصميم أنيق وعصري، وهو ما يجعل الهاتف يقدم مزايا لا تتواجد إلا في الأجهزة الرائدة.

ويعد هاتف HUAWEI nova 9 SE هاتفًا رائعًا، خاصة لمن يريد مجموعة فائقة من الكاميرات، حيث يوفر لك تصويرًا عالي الجودة بدقة 108 ميجابكسل مع نظام كاميرا رباعي بدقة 108 ميجابكسل، والذي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما تحتفظ الكاميرا بالكثير من التفاصيل وتنتج صورًا عالية الدقة ومثيرة. مع كل هذه البكسلات، يتيح لك الهاتف إطلاق العنان لإبداعك.

ويأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE ببطارية كبيرة ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يتيح لك شحن 60 في المائة من البطارية في 15 دقيقة فقط أو شحن الهاتف بالكامل في 36 دقيقة فقط.

من حيث التصميم، يبرز هاتف HUAWEI nova 9 SE بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة ذات حواف فائقة النحافة مقاس 1.05 ملم. هذه الحواف الرفيعة تكمل تمامًا الجسم النحيف للغاية مقاس 7.94 مم للحصول على المظهر النحيف المثالي. يشهد تصميم Star Orbit Ring الكلاسيكي تطورًا آخر في هاتف HUAWEI nova 9 SE، حيث يرتقي بالمظهر الأيقوني إلى ارتفاعات أعلى. مع الهيكل النحيف المقترن بالغطاء الخلفي الزجاجي ثلاثي الأبعاد، يصبح الهاتف خفيفًا ويناسب راحة يدك، مما يجعله مريحًا وسهل الإمساك به.

ويمكن للمستخدمين الحصول على هاتف HUAWEI nova 9 SE ، والإستمتاع بالعروض الحصرية المتوفرة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ويتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في لقطاتك. كما أنها تدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.

يُستكمل هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام تبريد بنفس القوة - نظام تبديد حرارة من الجرافين. هذا يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على برودة اللمس - حتى عند بث مقاطع الفيديو.

الطريقة التي نستهلك بها المحتوى تتغير، ومع تزايد معدلات تسجيل مقاطع الفيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مليء بالميزات المبتكرة التي تسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم عبر الفيديو. بفضل ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد. تتيح ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض – Dual-View Video للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت دون الحاجة إلى التحرير.

يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف والعثور على وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.