شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس" تعلن بدء إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز - 5" الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا بدأت في إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز – 5" الفضائى الواعد، وفقا لتقرير RT.

وأوضح أن تصميم الصاروخ الجديد وإنتاجه يجرى فى إطار مشروع "بايتريك" الروسي الكازاخستاني الذي تولى الجانب الروسي بموجبه إنتاج وإطلاق الصاروخ الفضائى، أما الجانب الكازاخستاني فتولى تطوير البنية التحتية الأرضية لصاروخ "سويوز – 5" في مطار "بايكونور" الفضائى وإعادة تجهيز المنصة المخصصة سابقا لإطلاق صواريخ "زينيت" أوكرانى الصنع والتى أطلقت عليها "منصة نزاربايف".

يذكر أن الجانبيْن الروسى والكازاخستانى وقعا عام 2018 اتفاقية تقضي بادخال تعديلات في الاتفاقية التي عقدتها عام 2004 الحكومتان الروسية والكازاخستانية بشأن تحقيق مشروع "بايتريك" المشترك.

ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من طراز "سويوز – 5" من منصة "بايتريك" في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي نهاية عام 2023، وسيستخدم الصاروخ الجديد لإطلاق المركبات المأهولة وغير المأهولة إلى مدار الأرض.