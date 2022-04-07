افضل تطبيقات امساكية رمضان 2022 لايفون واندرويد

تطبيقات امساكية رمضان مهمة جدًا لأننا في الشهر الكريم نحتاج الى تنظيم يومنا بين العديد من المهام، العمل والحياة الإجتماعية والعبادة ونزيد من بند العبادة بشكل كبير خلال الشهر، فمن أجل تنظيم اليوم نحتاج الى وسيلة مساعدة في التنظيم، تطبيق إضافي يساعدك في تنظيم يومك من اجل ان تركز على عملك بشكل جيد مع إضافة تركيز أكبر على عباداتك خلال الشهر، لذلك نقدم هذا المقال عن افضل تطبيقات امساكية رمضان لتستعملها خلال الشهر الكريم

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Athanotify

تطبيق ممتاز جدًا بخصوص الأذان ومواقيت الصلاة، يحمل كذلك امساكية كاملة لأيام الشهر الكريم فيمكنك متابعة أيام الشهر بسهولة، كذلك مواعيد الإمساك ومواعيد الإفطار وموعد السحور المناسب، دعم لمجموعة كبيرة من أصوات المؤذنين مع إمكانية جعل الهاتف صامتًا وقت الصلاة تلقائيًا، مع إمكانية تحديد موضع القبلة، التطبيق شبه متكامل فيما يخص كونه يندرج تحت عنوان تطبيقات امساكية رمضان، وهو يغطي أغلب النقاط التي تحتاجها.

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تطبيق امساكية

تطبيق رائع من تطبيقات امساكية رمضان، هو في الأساس يحمل رزمانة كاملة للشهر، كما يساعدك في معرفة اتجاه القبلة ومواعيد الأذان، مع وجود امكانية للوصول الى الإذاعات الإسلامية بحيث تستمع الى الإذاعات الإسلامية العربية بسهولة عن طريق الإنترنت، مع وجود مسبحة الكترونية بسيطة تساعدك على متابعة التسبيحات وعدهم.

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تطبيق المصلى

من التطبيقات الممتازة لمعرفة مواعيد الصلاة بناء على موقعك الجغرافي، مع امكانية معرفة ميعاد الصلاة كم من المدة المتبقية عليها، مع وجود مصحف كامل لتستطيع ختم القرآن من خلال التطبيق، مع وحود طبعًا امساكية كاملة لشهر رمضان، كما قلنا هذا مقال عن تطبيقات امساكية رمضان وهذا تطبيق جيد جدًا في هذه النقطة

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Muslim Pro

تطبيق كامل فيما يخص أمور المسلمين، لديك هنا كل شيء تقريبًا من مواقيت الصلاة ومن القرآن والأذكار، لديك المصحف لتقرأ من القرآن الكريم وتتم وِردك اليومي، لديك امساكية كاملة لشهر رمضان المعظم، تذكير بالصلاة لتقوم الى صلاتك بشكل طبيعي، التقويم الهجري بالكامل، واسماء الله الحسنى، وأخيرًا يقدم لك أماكن المطاعم التي تقدم طعامًا حلالًا اذا كنت في دولة اجنبية

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تطبيق اذان: رمضان 2022

تطبيق جيد يقسم لك مواعيد السحور ومواعيد الإفطار، كذلك يعرض لك مواعيد الصلاة بشكل كامل، يعرض لك رزمانة كاملة للشهر بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري، كذلك يعطيك مجموعة من الأدعية للشهر الكريم، ودعاء ليلة القدر كذلك، التطبيق يغطي العديد من النقاط التي يحتاجها أي مسلم فهذا أمر جيد.

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