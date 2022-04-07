شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تعلن تعليق عملياتها التجارية فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Intel الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية إنها علقت عملياتها التجارية في روسيا، لتنضم بذلك إلى عدد كبير من الشركات التى خرجت من روسيا فى أعقاب الحرب على أوكرانيا حسبما نقلت CNBC.

وأضافت الشركة "Intel تنضم إلى المجتمع الدولي في التنديد بالحرب الروسية على أوكرانيا والدعوة إلى عودة السلام سريعاً".

هذا وكانت الشركة قد علقت الشهر الماضي الشحنات للعملاء في روسيا وروسيا البيضاء.