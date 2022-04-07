شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وصول الجليد البحرى فى أنتاركتيكا إلى ثانى أدنى مستوى وإيه خطورته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الأقمار الصناعية الجديدة، أن الجليد البحري في القطب الجنوبي "أنتاركتيكا" إلى ثاني أدنى مستوى له خلال ما يقرب من نصف قرن، حيث يحذر العلماء من أن ذوبان الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا قد يتسبب في ارتفاع مستويات البحار العالمية بما يصل إلى 10 أقدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف التحليل أنه في مارس، كانت كمية الجليد البحري الذي يغطي القطب الجنوبي بنسبة 26% أقل من متوسط 1991-2020، لا سيما في بحار روس وأموندسن وشمال ويديل، وهي الأدنى منذ 44 عامًا.

كشفت بيانات من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) أيضًا أن الشهر الماضي كان خامس أحر شهر مارس على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية حوالي 0.72 درجة فهرنهايت (0.4 درجة مئوية) أعلى من متوسط 1991-2020 لشهر مارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه علماء هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا (BAS) أول دليل قاطع على أن ارتفاع غازات الدفيئة له تأثير طويل الأمد على ارتفاع درجة حرارة بحر أموندسن في غرب أنتاركتيكا.

وحذر العلماء من أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرب أنتاركتيكا قد يتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بما يصل إلى 10 أقدام (3 أمتار).

يعد فقدان الجليد من الطبقة الجليدية الغربية للقارة القطبية الجنوبية في بحر أموندسن أحد أسرع المساهمات نموًا وأكثرها إثارة للقلق في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

وتشير أنماط فقدان الجليد إلى احتمال ارتفاع درجة حرارة المحيط في بحر أموندسن على مدار المائة عام الماضية، لكن الملاحظات العلمية للمنطقة لم تبدأ إلا في عام 1994.

واستخدم علماء المحيطات النمذجة الحاسوبية المتقدمة لمحاكاة استجابة المحيط لمجموعة من التغييرات المحتملة في الغلاف الجوي بين 1920-2013، ويُظهر التحليل أن بحر أموندسن أصبح أكثر دفئًا بشكل عام على مدار القرن.

ويتوافق هذا الاحترار مع الاتجاهات المحاكاة لأنماط الرياح في المنطقة، والتي تزيد درجات الحرارة عن طريق دفع تيارات الماء الدافئ نحو الجليد وتحته.

تدعم هذه الدراسة النظريات القائلة بأن درجات حرارة المحيطات في بحر أموندسن آخذة في الارتفاع منذ ما قبل بدء التسجيل.

كما أنه يوفر الحلقة المفقودة بين احترار المحيطات واتجاهات الرياح، والتي من المعروف أنها مدفوعة جزئيًا بغازات الدفيئة.