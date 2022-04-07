شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "زاك باكس".. ميتا تخطط لإطلاق عملات افتراضية لمستخدمى فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مارك زوكربيرج على تطوير عملات افتراضية، يطلق عليها الموظفون اسم "zuck bucks"، لمستخدمي فيس بوك وإنستجرام كجزء من مجموعة من المنتجات المصممة لتقليل اعتماد منصته على الإعلان في المستقبل.

وفقا لصحيفة الجارديان، تتطلع شركة ميتا المالكة لفيس بوك، إلى تطوير مجموعة من المنتجات الافتراضية - بما في ذلك الرموز الرقمية و"العملات المعدنية للمبدعين" - لتنويع الدخل وتنشيط قاعدة مستخدميها، والتي تتجه بشكل متزايد إلى المنافسين الجدد مثل تيك توك.

بينما تظل ميتا المزود المسيطر لشبكات التواصل الاجتماعي - ارتفعت إيراداتها بنسبة 37% لتصل إلى 118 مليار دولار في عام 2021، حيث طالب المعلنون بالوصول إلى 4.9 مليار مستخدم نشط شهريًا لـفيس بوك وانستجرام، في الوقت نفسه قامت تيك توك ببناء أعمال ضخمة غير إعلانية قائمة على تطبيقات المشتريات والتجارة الإلكترونية.

تشمل المنتجات التي يتم دراستها "الرموز الاجتماعية" أو "الرموز المميزة للسمعة"، والتي يمكن استخدامها كمكافآت من قبل المستخدمين، وهي تبحث أيضًا عن "العملات المعدنية للمبدعين"، والتي يمكن أن يستخدمها المؤثرون على Instagram.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتطلع فيها Facebook للانتقال إلى عالم التمويل الافتراضي. في عام 2009، أطلقت Facebook Credits لتسهيل عمليات الشراء داخل التطبيق في الألعاب الشهيرة آنذاك على الرغم من نجاحه ، فقد تم إغلاقه بعد أربع سنوات بعد أن أدى النمو الدولي لفيس بوك إلى تحويلات العملات الأجنبية المكلفة.

كما تريد Meta أيضًا الدخول عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، مع خطط للسماح بدمجها في انستجرام وفيس بوك.